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Oh Kim's Dental 歲末植牙特價 $900

洛杉磯訊

Oh Kim's Dental （金氏牙科），應廣大患者的要求植牙特價將繼續到12月底，植牙包牙冠收費900元。該診所接受各種PPO 保險，還提供12個月免利息付款計劃。想要植牙這個價格絕對不能錯過。如果你的牙齒拔掉不到6個月，趁牙床還未萎縮，儘快預約看診。

該診所的很多患者表示，植牙的過程沒有想象的疼痛，比拔牙還簡單。不少在該診所做過植牙的患者都會向家人和朋友推薦，也有人在網上分享整個過程真的不痛，因此還給5顆星。植牙通常很貴，但與其他診所相比Oh Kim's相當實惠。還有患者表示診所非常乾淨，設備看起來也是最新的。

Oh Kim's Dental 是最早進入華人社區的植牙中心，成功案例近4萬例，口碑跟技術受肯定。診所環境好，設備先進，CGF、AFG植牙技術及3D CT全口掃描儀及I-CAT PRECISE，3D掃描，可快速提供高質量，標準全景圖像，從而可以快速，正確分析診斷，牙齒的結構及牙神經組織狀態，提供患者正確的診療方案。而Ultra Sonic儀器，在植牙手術過程中，可消除炎症，使植牙的位置快速恢復，讓植入的牙齒壽命更長。醫療團隊陣容強，多位經驗豐富的醫生，為患者提供不同牙齒方面的需求。多間診療室專門用於植牙，根管治療，一般牙科等。

金氏牙科由臨床經驗豐富的院長Roy Kim醫師及多名醫師駐診，金院長有20多年豐富的臨床經驗，美國主流及韓國社區公認植牙醫師。美國植牙學會會員，美國牙醫學會會員，加州牙醫學會會員。

人工植牙好處多，讓缺牙患者又多了一項選擇，人工植牙比拔牙更簡單，植牙的優點多，可免除帶假牙套磨損兩側真牙，同時不使缺牙區之牙床局部萎縮，門面牙齒向後移動而影響美觀等。達到保有真牙，又可增加牙齒的目的。

院長Roy Kim醫師表示，現在的植牙技術非常成熟，隨著科技的進步，醫療也有驚人的突破。如果健康允許，建議種植牙，植牙因置入人工牙根，穩固耐用，跟自身的牙齒一樣舒適，比傳統的帶假牙套優點多，也不會傷及到鄰牙，手術時間短，成本上也是一勞永逸。

鑽石吧診所中文咨詢可洽April，電話909-594-7999，地址3333 Brea Canyon Rd., #222 Diamond Bar,CA 。

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