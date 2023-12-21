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安卓電視盒 聖誕特價169元

羅斯密訊
安卓第十代電視盒聖誕節特惠， 特價169元。(業者提供)
安卓第十代電視盒聖誕節特惠， 特價169元。(業者提供)

安卓第十代電視盒聖誕節特惠， 特價169元。

中華數碼推出智能6K電視機頂盒，採用雙頻2.4g和5 G Wi-Fi，在眾多電視盒品牌裡，速度快，圖像清晰、節目豐富。有大陸、台灣、北美、日本、馬來西亞、泰國、越南、印尼、歐洲和各國體育直播，七天回看。擁有百萬部全球各國4K電影、電視劇和綜藝。機頂盒內有卡拉OK應用，免費點唱中英文歌曲應用、中文YouTube和私密成人午夜電視和點播，有密碼鎖。一次購買，所有節目永久免費。無月費或任何其他費用，無廣告。機內固件和應用自動更新升級，外州可郵寄。店內增設其他廠家的電視機頂盒維修和升級收費 30元。

中華數碼推出家庭KTV組合， 配有混音和雙高音質雙喇叭，可男女變聲附帶兩支無線嘜。有藍牙功能。可連接安卓電視盒,每天更新歌曲，也可以連接手機或iPad的藍牙，選用成千上萬的免費歌曲,新歌天天更新，不需要充值。特價150元，與電視盒一起買減 40元，特價280元。機器重約6磅。內帶充電池,在野外可使用6小時 ，也可以用於電視機的輔助音響效果跟 Boss Sound Bar 差不多。

實體店購物有保障，所有產品一年免費維修保固。參觀展示廳 地址 8736Valley Blvd # A, Rosemead, CA，電話626-382-9694。

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