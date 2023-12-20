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張青會計師 談2024報稅注意事項/協會活動

洛杉磯訊

2023年即將結束，又到了進一步審視自己財稅規劃的時候。在當前的政治環境下，稅法變革或許不會很多，但展望未來，稅法變革即將到來。張青會計師聯合事務所創始合夥人張青表示，會持續關注潛在的稅法變更，並及時和讀者同步個人及企業需要注意的稅務相關信息。

張青會計師表示，個人稅務方面，須關注慈善捐贈規劃、税局規定的退休金最低提取額到期日（RMD）、數字化資產和虛擬貨幣、能源稅近抵免、受益所有權報告（BOI）等。此外，生活變化、資本利得及虧損、遺產稅和贈與稅籌劃、州稅和地方稅、教育規劃等項目都需要引起注意。關於企業稅務，小型企業的退休儲蓄計劃、員工留用稅金抵免、研究費用、商業利息限制，及獎勵折扣等都須進行關注。

更多關於2024年報稅注意事項，張青會計師在本月16日（星期六）世界日報隨報發行的「2023理財稅務專刊」中，供稿詳細分析，讀者可翻閱查詢。

此外，作為北美華人會計師協會會長，張青表示，日前協會偕同洛杉磯華僑文教服務中心、和橙縣華僑文教服務中心，聯合舉辦的「2023年末財稅法律健康生活線上大講座」帶來豐富實用資訊，吸引數百位聽眾聽講。他還透露，協會計畫在明年2月3日、4日恢復實體講座，邀請多位專家，通過線上線下併行的方式更好地服務社區，為參與者帶來面對面的交流和學習機會。

退休金 虛擬貨幣 儲蓄

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