現代汽車IONIQ 5 再獲十大最佳卡車與休旅車

現代汽車的全電動休旅 車IONIQ 5(見圖)連續第二年、在Car and Driver的十大最佳車款榜單上獲得一席之地。Car and Driver的十大最佳榜單每年評選出最佳卡車、休旅車,以及跨界休旅車。作為上屆的獲獎者,IONIQ 5今年受邀捍衛其在榜單上的位置。此次十大最佳車款的獲獎是IONIQ 5眾多榮譽的最新一筆,其中包含2022年Car and Driver年度電動車 大獎。

北美現代汽車產品策略規劃副總裁Olabisi Boyle表示,連續第二年被評選為十大最佳卡車與休旅車之一尤其令人欣慰,因為卡車與休旅車佔當今美國新車購買量中的80%。很高興再次被認可IONIQ 5令人印象深刻的續航里程、時尚的設計、卓越的技術及超快速充電功能,讓IONIQ 5成為尋求電動車買家的選擇之一。IONIQ 5是現今市場上獲獎最多的電車之一。

Car and Driver雜誌總編Tony Quiroga表示,IONIQ 5的超快充電速度以及靈敏的加速持續令人讚嘆,但IONIQ 5今年之所以能成功衛冕,是因為它以一種其他五台休旅車無法比擬的方式,將價值、空間、精緻,以及效率完美結合在一起。

角逐此項十大最佳車款榜單,入圍 的車輛必須要在2023年一月開始銷售,且起始價格(包含任何聯邦稅和當地相關費用)必須低於11萬1千元。在駕駛了80多輛符合標準的新車兩周之後,該雜誌編輯們為每輛車打了0到100分的分數,十大最佳車款得以出爐。

完整的十大最佳車款榜單,現已刊登在CarandDriver.com。

現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車,以及電動車陣容。2022年,現代的830家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬輛車,其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。可至www.HyundaiNews.com,以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多信息。