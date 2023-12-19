雙眼無神 睁眼無力 可用醫療保險完成手術

眼睛是心靈的窗戶，擁有一雙光彩照人、明亮有神的眼睛，能讓整個人看上去更有精神、更具智慧。然而有患者因為飽受眼肌無力症的困擾，總覺得眼睛睜不開、還時常被人說自己看上去雙眼無神、疲憊不堪。

WAVE美亦恒整形外科院長/創始人Dr. Peter Lee表示，眼肌無力是一種在亞裔 群體內常見的症狀，很多人之所以感覺眼睛睜不開、雙眼沒有神，都是因為眼肌無力/上瞼下垂（Ptosis)所導致的。和歐美人相比，亞洲人的眼提肌肌肉更長、力量更弱，因此更容易導致上眼皮垂下來，眼睛被遮擋，眼白和眼黑都不能被完全暴露。一般意義上是上眼瞼睜開能力的障礙，也包括上眼皮皮膚鬆弛或腫泡導致。患有眼瞼下垂的人會不自覺抬起眉毛甚至額頭，以便睜開眼睛，進而又產生抬頭紋了。

Dr. Peter Lee表示，眼肌無力矯正的原理並不複雜，一般是通過將這塊肌肉進行縫合緊緻，將其縮短以增強肌肉的力度，來解決眼肌無力的問題。一旦完成調整，醫生會用縫合線閉合結膜切口。這些縫合通常是可吸收的，不需要移除。手術剛剛結束後的幾天內，可能會有一些不適和視力模糊，但這通常很快就會消失。患者需要遵循醫生的指導進行適當的眼部護理和隨訪檢查。

Dr. Peter Lee 表示，眼肌無力矯正術和普通醫院的眼肌矯正手術不同，一般在他們院內除了會為客人解決眼肌無力的問題，還會根據個人個人狀況訂制出符合個人五官結構的眼部整形方案，從功能性和美學性兩個方面，同時為客人完成眼部的修復和蛻變。一般來說，最為常見的是與全切式雙眼皮手術同時進行。「如我剛剛所說的，既能在功能上治療，又能照顧到面部的整體美感，讓客人看上去更美、更好看」。

手術並不局限於年齡和性別，主要看個人眼部情況，看是否需要功能性和美觀性的調整。Wave也有很多男客人做眼部整形，效果都很理想。一般來說恢復期大概二至四周，手術前後他們都會給客人很多注意事項，保證恢復期是平穩度過的，但是對於二次或多次修復的雙眼皮手術，恢復期會更長一些。

Wave整形針對眼肌無力的客人，都是通過自己的醫療保險 完成手術的，至於具體接受哪些保險計劃，是否可以實現保險公司百分之百給付，可與Wave客服及諮詢師了解更多的詳情。

WAVE美亦恒整形外科分别在洛杉磯、亞凱迪亞 、羅蘭岡、橙縣及舊金山設有診所，華語專線213-805-8788，或上網www.waveps.com查詢，及觀看YouTube中文頻道Wave美亦恒醫學美容。