迦南美食 特價199元聖誕大餐 送餐到府

迦南美食「聖誕大餐」，全家大小不用滿街找丶大排長隊，他們為你把豐盛的佳餚送餐到府。

迦南美食表示，雖然物價樣樣高漲，仍堅守嚴選材料，以最低利潤 最好品質，將原價233元至243元的聖誕套餐，以199元優惠顧客，還可以把套餐送到你家，既省時又方便。

迦南「聖誕大餐」主菜有鳳梨蜜汁火腿、蜂蜜蒜蓉奶油焗烤鮭魚或燻火雞等三種，可以任選一種，而配菜包含所有法式牛粒、黃金酥脆大蝦球、菌菇扒玉子豆腐和豬肉蝦仁大燒賣，另隨聖誕套餐贈送「酥皮榛果巧克力聖誕樹」。

主菜的「鳳梨蜜汁火腿」，選用蜂蜜醃漬 火腿，先烤上一小時，再刷上特製鳳梨蜜汁烤醬，再烤至外皮油亮光鮮亮麗，風味很特別；而「蜂蜜蒜蓉奶油烤鮭魚」是採用上等生魚片等級的鮭魚，使用蜂蜜加入蒜蓉奶油，焗烤整片的鮭魚，脂香味濃在家就能細細品嘗；「燻火雞」則是以甘蔗渣丶茶葉丶紅糖為主要煙燻原料，把握黃金燻製時間，完美保留燻香而不過度煙燻，肉嫩不柴，冷吃熱吃都好吃。

配菜包含的「法式牛粒」是招牌菜，上等腓力牛鮮嫩多汁，佐上法式奶油和黑胡椒醬快炒；「黃金酥脆大蝦球」是用新鮮大蝦，主廚特製外皮酥脆、肉質鮮嫩的香醇大蝦球；「菌菇扒玉子豆腐」是鮮香的蠔汁菇，放在特嫩的蛋豆腐上，味道相當合拍，口感極有層次；「豬肉蝦仁大燒賣」是用新鮮蝦仁混合肥瘦適中的豬肉，內餡實在，吃起來更過癮；另還加贈「酥皮榛果巧克力聖誕樹」甜品。

除套餐外，每一道菜亦可單獨購買。在聖誕節 前後幾天都可以送餐，詳情可到迦南美食網站https://canaancater.com查詢或訂購。