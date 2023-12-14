宏韻伴唱音響 聖誕新年大優惠

Ace Karaoke 宏韻伴唱音響推出2024型號:Aceosnic KOD-6880 “4K王” 超高清點歌機，全球唯一真正4K 歌曲點歌機，並舉辦聖誕節 熱門商品大促銷活動。

據宏韻伴唱音響負責人David 表示：2024宏韻所推出的4K伴唱機是全世界第一台4K伴唱機，目前已有超過5000首4K 提供給客人選擇。之後每月都有不停推出更多4K歌曲。

經典老歌唱片，使用AI 智能技術翻新到最高畫質影像之後，重新製作字幕，最新歌曲都以4K 發行。每月至少500首。

4K電視（亦稱「超高清」）擁有超過八百萬像素(3840 x 2160)。 是過去DVD 及高畫質電視螢幕無法比擬的！ 舊系統的解析度為為兩百萬像素(1920 x 1080)，而4K解

析度是1080p的四倍左右，畫質更加清晰。 建議有4k電視機的朋友，搭配4K伴唱機，更震撼的影片畫質及字幕一定令人印象深刻。

Acesonic2024年最新安卓 單硬盤，具備4K超高清22吋觸控雲端 點歌機，可內建8-22TB硬碟，容量大，下載快，每首歌1分鐘左右即可下載完成。 包含最齊全的國、粵、台、英歌曲內置超通20萬首經典國、台、粵·英經典歌曲，（視硬碟大小）連接美國雲超高速下載，歡迎舊機也可升級使用。

Ace Karaoke 宏韻伴唱音響，是日本 第一品牌BMB北美總代理，BMB音響，音質清晰、音色渾厚無雜音，搭配Acesonic 點歌機，歌曲全，圖像新點歌方便，加上音響的音質很好，很醇厚。BMB混音機，效果清晰，加上麥克風，音量不失真，外觀時尚漂亮，麥克風遠近無雜音，抗干擾，點歌螢幕很大氣。 聽歌或唱K音質都不錯，跟KTV差不多效果非常好，BMB音響做工很有質感，適合家庭娛樂。

此外，還有舊機換新機活動。所謂舊機換新機，就是可將任何可以工作的品牌器材，帶來trade in for credit，或可換新的伴唱音響設備，請把握這次優惠的機會，千

萬別錯過。 現在換新正是時候。 舊機換新機活動，任何品牌可以正常運作，歡迎來店以舊換新。

宏韻伴唱音響，提供顧客最佳的選擇，產品售後服務有保障，歡迎消費者親身體驗最佳音響效果試聽選購。門市7天營業，營業時間為上午11時至晚上7時，歡迎各界參觀參觀，

旗鑑店地址：711 S. San Gabriel Blvd，San Gabriel. CA91776 總店位於161 S. 8th Ave .工業市 CA91746。 或上網https://www.acekaraoke.com選購。

詳情請致電626-820-0632洽詢。