我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約周末暴雨「魔咒」？洪水、斷電…周二才放晴

道指續創新高 史指連漲七周

現代汽車IONIQ 5電動車連續第二年榮獲十大最佳車

洛杉磯訊

現代汽車的全電動休旅車IONIQ 5連續第二年在Car and Driver的十大最佳車款榜單上獲得令人垂涎的一席之地。Car and Driver的十大最佳榜單每年評選出最佳卡車、休旅車，以及跨界休旅車。作為上屆的獲獎者，IONIQ 5今年受邀捍衛其在榜單上的位置。此次十大最佳車款的獲獎是IONIQ 5眾多殊榮的最新一筆，其中包含2022年Car and Driver年度電動車大獎。

北美現代汽車產品策略規劃副總裁Olabisi Boyle表示，連續第二年被Car and Driver雜誌評選為十大最佳卡車與休旅車之一尤其令人欣慰，因為卡車與休旅車佔當今美國新車購買量中的80%。很高興Car and Driver編輯們再次認可IONIQ 5令人印象深刻的續航里程、時尚的設計、卓越的技術及超快速充電功能，讓IONIQ 5成為尋求電動車買家的最佳選擇之一。

IONIQ 5是現今市場上獲獎最多的電車之一。 Car and Driver雜誌總編Tony Quiroga表示，IONIQ 5的超快充電速度以及靈敏的加速持續令人讚嘆，但IONIQ 5今年之所以能成功衛冕，是因為它以一種其他五台休旅車無法比擬的方式將價值、空間、精緻，以及效率完美結合在一起。 角逐2024年Car and Driver十大最佳最佳車款榜單，入圍的車輛必須要在2023年一月開始銷售，且起始價格(包含任何聯邦稅和當地相關費用)必須低於11萬1千元。在駕駛了80多輛符合標準的新車兩周之後，該雜誌編輯們為每輛車打了0到100分的分數，十大最佳車款得以出爐。

完整的十大最佳車款榜單將在Car and Driver一月號刊登，將於12月26日全美發行。榜單現已刊登在CarandDriver.com。 北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2022年，現代的830家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢更多相關信息。

休旅 電動車 入圍 華人

上一則

洛市地鐵口角 女子被刺身亡 嫌犯男自首

下一則

蒙市槍案受影響小企業 可申請最高200萬災難貸款

熱門新聞

在邊境上的中國走線人。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

2023-12-13 22:13
爾灣居民衣櫃發現竊賊，手裡拿著一把刀。（KTLA电视台）

爾灣居民度假回家開衣櫃 驚見持刀賊 嫌犯身分竟是...

2023-12-10 15:03
嫌疑人Arreanna Ubando被指控，涉嫌盜竊中國遊客的貴重財物。（拉斯維加斯警方）

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

2023-12-13 15:28
乘客抵達LAX時，遭到CBP的檢查。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

沒機票、護照、簽證 他搭國際航班成功飛抵LAX

2023-12-11 18:43
金芳與網友菲茨帕特里克，兩人生前內陸旅行圖片。（友人提供）

警方公布金芳死因：探險失敗熱死

2023-12-13 20:08
南加華人受邀參加Cybertruck交付典禮。（Joy提供）

參加Tesla Cybertruck交付 華人驚歎顛覆皮卡市場

2023-12-12 19:39

超人氣

更多 >
跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔

跨國愛情騙局「殺豬盤」詐8000萬 加州起訴3華裔
新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增

新冠最新變體「JN.1」襲美 聖誕節病例恐增
鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億
傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅

傷口上灑鹽？ 科學家退休帳戶遭詐騙掏空還得繳所得稅
護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天

護照改革法明年初可望通過 更新護照只須30天