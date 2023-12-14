現代汽車IONIQ 5電動車連續第二年榮獲十大最佳車

現代汽車的全電動休旅 車IONIQ 5連續第二年在Car and Driver的十大最佳車款榜單上獲得令人垂涎的一席之地。Car and Driver的十大最佳榜單每年評選出最佳卡車、休旅車，以及跨界休旅車。作為上屆的獲獎者，IONIQ 5今年受邀捍衛其在榜單上的位置。此次十大最佳車款的獲獎是IONIQ 5眾多殊榮的最新一筆，其中包含2022年Car and Driver年度電動車 大獎。

北美現代汽車產品策略規劃副總裁Olabisi Boyle表示，連續第二年被Car and Driver雜誌評選為十大最佳卡車與休旅車之一尤其令人欣慰，因為卡車與休旅車佔當今美國新車購買量中的80%。很高興Car and Driver編輯們再次認可IONIQ 5令人印象深刻的續航里程、時尚的設計、卓越的技術及超快速充電功能，讓IONIQ 5成為尋求電動車買家的最佳選擇之一。

IONIQ 5是現今市場上獲獎最多的電車之一。 Car and Driver雜誌總編Tony Quiroga表示，IONIQ 5的超快充電速度以及靈敏的加速持續令人讚嘆，但IONIQ 5今年之所以能成功衛冕，是因為它以一種其他五台休旅車無法比擬的方式將價值、空間、精緻，以及效率完美結合在一起。 角逐2024年Car and Driver十大最佳最佳車款榜單，入圍 的車輛必須要在2023年一月開始銷售，且起始價格(包含任何聯邦稅和當地相關費用)必須低於11萬1千元。在駕駛了80多輛符合標準的新車兩周之後，該雜誌編輯們為每輛車打了0到100分的分數，十大最佳車款得以出爐。

完整的十大最佳車款榜單將在Car and Driver一月號刊登，將於12月26日全美發行。榜單現已刊登在CarandDriver.com。 北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。現代汽車為美國的消費者提供了滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。2022年，現代的830家經銷商在美國總共銷售了將近七十四萬輛車，其中將近半數皆在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。請至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人 粉絲俱樂部查詢更多相關信息。