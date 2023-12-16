松立假期土耳其12天團12/31前報名500元折扣

土耳其卡巴多奇亞

【洛杉磯訊】松立假期推出「土耳其12天遊番紅花城、卡巴多奇亞、棉堡」等地，12月31日前報名每人折扣優惠500元；出發日期分別是2024年2月23日、3月22日、4月12日、5/25日。

另購買洛杉磯、舊金山至台灣來回機票，送2晚酒店、延伸東南亞 來回機票、桃園機場捷運票，優惠至12月31日止。

松立假期位於天普市，專精美國旅遊、台灣旅遊、東南亞旅遊、東亞旅遊、歐洲旅遊、海上郵輪、私人小包團、河流之旅等。創辦人Jenny Chang在旅遊界有25年的經驗，是業界女強人，專長設計大小型團體旅遊。近期還推薦三大精選旅遊團（1）秘魯、玻利維亞深度豪華遊14天5999元。（2）台灣燈會七天遊。（3）日本 河津櫻：東京、伊豆半島七天遊。

Jenny表示，每一個旅遊行程都是她精心設計、親身體驗規劃出來的，她希望顧客在暢遊各地美景時，也能享用各地美食，當一天精彩行程束後，回到酒店更能舒適的住宿，堅持著這個精神及服務，雖然費用高一點，但物超所值。

該公司於2024年推出亞洲（春遊）團有：泰國六天799元，天天出發且兩人成行。馬來西亞、新加坡 八天2299元（1月1日保證出團）。新加坡、馬來西亞、泰國12天2999元（1月1日保證出團）。台灣燈會七天1599元，日月潭、阿里山、台南（品茶、溫泉，2月24日出團。伊豆半島七天（最早開櫻花）2599元，2月19、24及3月1日出團。台灣燈會+日本河津櫻13天3998元，2月24日出團。三月櫻花系列行程；關東、關西七天2099元。日本關東關西豪華遊十天3699。日本四國豪華遊10天3599。

松立假期的歐洲團、非洲團及南美洲團，將暢遊西班牙、葡萄牙、埃及、杜拜、北歐四國、中歐三國、瑞士深度、西歐三國及東歐五。而南美洲有：名人遊輪、智利、阿根廷、烏拉圭、秘魯、古巴、玻利維亞深度豪華遊等多種行程可供選擇。

吃的好住的舒適，是旅遊途中最佳的補給站。松立旅遊據此設計出各種精彩行程，這也是松立有良好口碑的主因。電話323-266-8988，地址9662 Las Tunas Dr., Temple City, CA。