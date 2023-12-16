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華女再得新冠：趕緊檢測服藥 別錯過治療良機

恩光眼科眼鏡 提供高品質鏡框/鏡片

【洛杉磯訊】

【洛杉磯訊】新開業的恩光眼科眼鏡(Prism Optometric)，提供高品質、價格公道合適的鏡片，友善的員工樂意提供患者及解釋至佳治療方案、與適合患者的產品。

恩光眼科眼鏡表示，他們是一所現代化的驗光配鏡診所，使用最新和先進的技術，提供精準的眼鏡和隱形眼鏡驗光，在初期階段及早發現眼睛的疾病或病變，由具豐富經驗的黃莫湘芸視學博士，提供全方位的眼睛檢查。

黃莫湘芸視學博士(Dr. Rosie Mo Wong，見圖)具有超過12年眼科專業經驗，擁有紐約州立大學視學博士學位，專精成人和兒童近視矯正，包括Ortho-Keratology和軟性多焦距隱形眼鏡，她並提供患者有關眼睛與視力方面的知識，使他們能作出保護本身視力的決定。

該眼科中心對患者有方便的營業時間和預約方式，患者通常不需要多時等候，當然當天預約及未預約者亦接受。他們接受多種保險，包括中心健保、福全健保、VSP、Eyemed、MES、Spectera、聯合健保、Scan Health Plan、Cigna、Superior、Medicare和Davis等。患者可先去電查詢自己的保險福利，無保險者提供特別優惠。他們有特價159元單光眼鏡，包括鏡框及鏡片；特價279元的多焦點眼鏡，包括鏡框及鏡片；均使用安全薄鏡與抗反光塗膜。 .

電話626-501-3773（英語、普通話和粵語），網址www.prismoptometric.com，每周營業三天，周一上午10時30分至下午7時、周三至週五上午9時30分至下午6時、周六上午10時至下午4時，地址在945 W. Duarte Road, Monrovia, CA (好運來超市旁)。

健保 保險 紐約州

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