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世界日報 12/16年終稅務理財講座

洛杉磯訊
世界日報年終稅務理財講座於12月16日(周六) 下午1點起，在youtube世界日報U視頻舉行，邀請三位專家講解，歡迎上網免費觀看。(圖片：顧衍時會計師、楊逸凡會計師、楊光明會計師提供)
世界日報年終稅務理財講座於12月16日(周六) 下午1點起，在youtube世界日報U視頻舉行，邀請三位專家講解，歡迎上網免費觀看。(圖片：顧衍時會計師、楊逸凡會計師、楊光明會計師提供)

12月16日(周六) 下午1點起，在youtube世界日報U視頻舉行，邀請三位專家講解，歡迎上網免費觀看。

【講座一】

時間 1:00pm與1:06pm  點擊觀看鏈接：http://tinyurl.com/47ybyprt

顧衍時會計師：當前世界經濟局勢及展望

楊逸凡會計師：稅務更新梳理及年底規劃

顧衍時會計師（Richard Koo）CPA, MBA, PHD。

講題：當前世界經濟局勢及展望；多事之年，美中財經關係走向。

顧衍時博士畢業於台灣大學，來美繼續深造後留普華永道負責多年，四十多年以前創建克勤會計師事務所。顧博士曾任教於加州大學洛杉磯分校、加州州立大學等，也被北京大學、復旦大學等著名學府聘為名譽或顧問教授。

顧博士曾擔任眾院共和黨財稅委員會委員，加州代理州務卿。在八十年代為中國稅務體制的創建和改革作出了貢獻。他是南加州中國大專院校聯合校友會創會會長；曾被「時代雜誌」刊為封面人物之一。

楊逸凡會計師（Yvette Y. Yang） CPA, MBA, PHD。

講題：稅務更新梳理及年底規劃。

楊逸凡會計師現擔任克勤會計師事務所執行負責人。楊博士作為稅務經濟學者，專攻美中稅務體制比較，曾在中國復旦大學執教，也曾在加州州立大學介紹美國稅務。

楊博士經常擔任電視台及電臺特約財經評論員，也在各報章雜誌對中美兩國稅務制度，財經熱門話題作評。她應聯合國開發署之邀，曾介入中國稅務體制和金融政策的改革計劃。她說就稅務而言，2023年基本維持現狀，靜待明年大選。但一些稅務內容或依然有效或新近出臺，她將在講座中詳解。

【講座二】

時間 1:40pm 點擊觀看鏈接：http://tinyurl.com/43np795y

楊光明會計師：抓緊最後機會做好省稅規劃

講題：

（1）2023選舉年的稅務規劃及地產，股票，crpto currency資本利得省稅新技巧。

（2）Prop 19號提案繼承的地價稅翻倍的震撼效果及2025以後遺產免稅額可能減半，你的地產稅務規劃ready了嗎？

楊光明會計師擁有企業管理碩士MBA，稅務師EA頭銜，擔任過會計師聯合網BDO Partner ，臺灣大學商學士及美國企管碩士(MBA) ，20多年稅務地產融資保險信託法律一站式服務經驗。擁有四大會計師合夥人精英團隊。

美國本納稅季和明年的所得稅稅率有何改變。

美國國稅局公佈了 2023 年納稅年度的稅級，其上限比 2022 年納稅申報表的稅級高出 7%。如果你的收入跟不上通貨膨脹？

川普總統簽署2017年稅法之前，大約30%的納稅人實行逐項扣除。但法律暫時提高了標準扣除額? 所有申請狀態的標準扣除額幾乎增加了一倍。取消或限制了多項逐項扣除，包括：州和地方稅上限為10,000美元。將住房抵押貸款利息扣除額限制為最多750,000美元抵押貸款債務所支付的利息（如果已婚單獨報稅，則最多為375,000美元）。

美國地產買賣省稅技巧；美國國稅局如何對虛擬貨幣進行分類？熱錢包(HOT WALLET)；19號提案對於繼承父母房產子女來說，在承接房產時必須面對重新評估地價要求，意味著每年房產稅暴增。楊光明會計師電話(626)872-1900。

加州大學 貸款 國稅局

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