美遊假期 墨西哥Ensenada兩天遊全包$378

世界三大海洋噴泉之一，該噴泉可向上噴射高達30 米的水柱，加上隆隆作響的聲音， 彷彿水牛打呼嚕，當地人稱為水牛打呼嚕(Buffalo Snort)。(業者提供)

美遊假期（C&O Travel ）12月推出超人氣墨西哥 海濱度假城市Ensenada 2日遊，純玩高品質，享受海鮮饕饗盛宴。出發日期12月30日 ,31日，全包價每人378元，第三人348元；包含特別安排的4餐：墨西哥當地特色龍蝦餐、當地晚餐、墨西哥特色自助式早餐、Ensenada 碼頭海鮮特色餐。下榻特色四星級海景酒店，獨家安排遊覽世界最高的海噴泉，墨西哥水牛呼嚕La Bufadora噴泉。

此行程洛杉磯 上午出發，精心安排逛邊境牆、約兩個多小時的行程進入墨西哥邊境城市蒂華納，特色商業街，感受風土味的濃鬱，大草帽、吊線木偶、面具等工藝品，領略原汁原味 的墨西哥風土人情。

午餐是大家期待的龍蝦大餐，吃飽喝足後，下午參觀世界三大海洋噴泉之一，該噴泉可向上噴射高達30 米的水柱，異常壯觀，加上隆隆作響的聲音， 彷彿水牛打呼嚕，當地人稱為水牛打呼嚕(Buffalo Snort)。晚上特別安排當地特色海景酒店。

隔日早上睡到自然醒，再去享用當地特色的自助早餐。離開飯店前往Ensenada 碼頭拍照，享用當地海鮮特色餐，再前往商業街遊覽，街道旁各種特色的店家，充滿墨西哥風情，從皮革製品、服飾、珠寶、手工藝品、銀器、木器、織品等應有盡有。觀賞拍照異國風情，結束快樂墨西哥行程返回洛杉磯。

另外還推出摩洛哥聖誕跨新年9天7晚遊，團費每人1690元，2人1房，還可幫忙直接拼房。出團日期12月24日、2月26日、3月18日。報名專線 626-631-0986或626-567-0966