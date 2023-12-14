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韓國代表品牌正官庄 今年再次展開 接力捐贈

洛杉磯訊
KGC總裁Lee Yun-beom（圖左一），Lucky Star養老保健中心董事Angela（圖右一）。(業者提供)
KGC總裁Lee Yun-beom（圖左一），Lucky Star養老保健中心董事Angela（圖右一）。(業者提供)

韓國人參公司美國子公司（以下簡稱正官庄）在年末展開兒童和老年人的「接力捐贈」活動。正官庄宣布向位於洛杉磯和橙縣的非營利組織、養老保健中心等總共10家機構，捐贈總值22.6萬美元的人參產品。

12月2日，從向為發展障礙兒童和青少年提供項目的LA韓美特殊教育基金開始捐贈，正官庄還捐贈給洛杉磯韓裔城老年和社區中心、LA韓國會、養老保健中心以及未來養老保健中心的老年人人參產品。此外，12月9日，在韓裔家庭諮詢中心舉辦的寄養家庭活動中贈送人參產品，為年末活動增添更豐富的氛圍。

特別值得一提的是，12月6日，正官庄攜帶流動宣傳車一同拜訪3rd Elementary School，並向全體學生贈送提高免疫力的人參、和含有紅棗和鹿茸的天然人參果汁飲料「KorSelect 兒童免疫」。同時，公司代表將參與KYCC舉辦的聖誕嘉年華，親自分享產品。

正官庄美國子公司代表李潤范表示：「自2020年以來，我們一直開展捐贈接力活動，今年也很高興能夠繼續。在溫差大、流感高發的時刻，希望通過持續增強免疫力和健康管理，更多人能夠度過健康而溫馨的年末。」

此外，該公司也向洛倫崗(Laurel Heights)的華裔老年人提供人參產品，向Lucky Star養老保健中心捐贈，為非韓裔團體送上溫暖之手，傳播韓國人參的卓越品質。

韓國人參公司（KGC）是世界一流的人參品牌正官庄的母公司，也是一家健康功能食品公司。成立於1899年的該公司，是為了支持健康和福祉而提供傳統收穫的最高品質韓國人參產品的可靠、值得信賴的中醫保健食品公司之一。

韓國人參公司在韓國以外，在美國、中國、日本、台灣設有4個地區分公司，並將產品出口至40多個國家。韓國人參公司佔據了全球市場份額的40%以上，在亞洲、歐洲、中東和美國等地，其品牌包括KORESELECT、正官庄、GoodBase、Donginbi等。韓國人參公司的品牌涵蓋250多種產品，使用優質的草藥和材料與最優質的人參相結合，以滿足所有人的需求。

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