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安鑫堂中醫 談糖尿病治療

洛杉磯訊

安鑫堂表示，糖尿病是一種慢性的代謝紊亂症候群，其特徵是高血糖。是胰島素分泌絕對缺乏或相對不足，指機體胰腺不能自行產生所需要足夠量的胰島素，或者人體無法有效地利用所產生的胰島素時，血糖持續升高卻無法進入細胞內，造成葡萄糖、脂肪及蛋白質代謝異常，影響血管與神經功能產生病變併發症

中醫沒有糖尿病這個說詞，在中醫典籍裡記載的消癉、消渴，與西醫的糖尿病相近似。消渴對中醫而言是可以完全治癒的，把上消、中消、下消三消之火分別給滅了，即可回復一切如常。三消之火另外說法是三焦之火。上焦、中焦、下焦，註明三焦經是中醫所獨有的系統身體器官陽腑，其獨特五行與心包經一樣，半年屬水、半年屬火。消渴臨床症狀一般初病多以火旺燥熱為主，病程較長者則陰虛與火旺燥熱互見，以陰虛為主。吃多、喝多、尿多(三多) 。乏力、消瘦，或尿有甜味為典型表現。但由於陰陽互根，則易發生陰損及陽，可見氣陰兩虛，其表現為倦怠、乏力、口乾，並可能出現手腳麻木、視力模糊或有微量蛋白尿。日久進而導致陰陽兩虛，其中以腎陽虛及脾陽虛較為多見。末期常演變為陰陽兩虛合併血瘀水停，加劇時會出現腰酸、手腳冰冷、陽痿、水腫，甚至於失明和尿毒症。

安鑫堂表示，傳承台灣古法派老鍼灸家，不用電針，他們是有成功治癒糖尿病經驗的診所。驗案，女89歲，糖尿病多年，西藥治療多年無效，並伴有搖頭症，經安鑫堂賴醫師針灸中藥治療，外加病人飲食配合，糖尿病及搖頭症完全治癒。安鑫堂地址2887 E. Colorado Blvd. Pasadena，CA 。預約或簡訊626 -281-1588。

併發症

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