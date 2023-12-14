華美假期 含機票歐洲特惠系列遊 特別吸睛

近期各大旅行社推出去歐洲遊玩的各種特惠。尤其是華美假期推出的含機票歐洲特惠系列遊特別吸人眼球；「東歐七國深度遊13天」1899元+稅、「西班牙葡萄牙摩洛哥12天」1999元+稅、「北歐四國雙峽灣10天」2299元+稅。這麼便宜的價格名額有限，具體行程及出發日期可聯絡626-340-4300 找趙經理。辦公室地址在26060 Acero suite 213，Misson Viejo, CA 92691。

本身在歐洲的酒店一晚就要200元，10天就要花上2000元美金了，再包含吃飯、車資、還含機票，這麼便宜的價錢，質量會不會很糟？是否有什麼陷阱？這些問題，華美假期的趙經理回答是：之所以價錢這麼便宜是因為和航空公司達成了很好的特惠政策，同時也得到了歐洲各國旅遊局的鼎力支持。這麼多的特惠價錢都是因為有當地的支持而得來的。此價位能夠保證客人的住宿是在4星級別飯店、豐富的早餐及每天固定的晚餐、豪華巴士、景點門票和船票、當地中文導遊；旅遊團最基本的保障都具備了。但還有人擔心是否有強迫購物或強迫景點等，趙經理表示，以上3個特惠團都不會出現強迫行為，所以不用擔心。

趙經解說特惠團遊玩的景點：「東歐七國深度遊13天」包括奧地利、捷克、斯洛伐克、匈牙利、波蘭、小巴爾幹克羅地亞、斯洛文尼亞共七國。特別遊覽哈爾斯塔特-世界上最美小鎮。瓦豪河谷--多瑙河最美的一段。國王湖--阿爾卑斯山腳下的世外桃源。

「西葡+摩洛哥+安道爾12天」遊覽西班牙馬德里、塞維利亞、阿爾赫西拉斯、塔裡法港口、格拉納達、瓦倫西亞、巴塞羅那，葡萄牙的里斯本，北非國家摩洛哥丹吉爾古城、艾西拉藍色小鎮、非洲神洞、卡斯巴燈塔、歐洲唯一一個免稅國家「安道爾」號稱歐洲的香格里拉，海拔極高，群山圍繞，包圍著彩色房屋，景色特別美。

「北歐四國雙峽灣10天」包括芬蘭、瑞典 、挪威、丹麥，松恩峽灣，哈當厄爾峽灣，北西蘭島。特別安排入住峽灣裡的峽灣酒店，可以眾觀4個峽灣。城堡酒店，網紅打卡之地，近距離體驗貴族驚訝興盛與衰敗。

至於機票要加的稅金是由航空公司計算出來的，大概包含15項不同的稅收內容。不同的航空tax的收費不同。因為是特價航空，機位非常有限，最終價位以開票時為準。華美假期表示，雖然用45人坐的巴士承載客人，但是只收20多人一團，每人都有空位可舒舒服服的參加旅行，而且沒有太多的路要行走，特別適合中老年人群。