美國創享家集團拉斯維加斯分公司盛大開幕

剪綵嘉賓合影

2023年12月9日，美國創享家集團拉斯維加斯分公司隆重開幕！ 盛大的開幕活動在拉斯維加斯引起了空前的轟動，各界政要及各行業領袖的參與讓整個城市都沸騰了起來。 包括盛大剪綵儀式，傳統舞獅活動，好萊塢 電影放映和免費專業諮詢等精彩活動和精彩瞬間被當地媒體譽為拉斯維加斯新一輪創新浪潮的象徵，讓在場的觀眾留下了深刻的 印象。 創享家拉斯維加斯新分公司的成立也標誌著拉斯維加斯保險理財領域的不斷崛起，同時為城市帶來了更多機會和活力。

剪綵及舞獅現場

政商名流雲集！ 見證創享家集團拉斯維加斯分公司開幕！

開幕盛會吸引了各類名流雲集，政界、商界、媒體界人士紛紛蒞臨現場，共同見證這一重要時刻！

開幕儀式上，美國創享家集團創辦人兼CEO Tiffany Xu女士發表致詞。 她表示，創享家集團拉斯維加斯分公司的開幕，標誌著集團邁向輝煌的嶄新階段！ 同時，她向到場的內華達州 副州長Stavros Anothony、內華達州財務長Zach Conine、Clark County Commissioner Vice Chairman Tick Segerblom等多位政商要員表示真摯地感謝，並對到場的數百名嘉賓送上了 誠摯的祝福！ 最後，Tiffany Xu女士呼籲：“讓我們共同為內華達州的繁榮而努力奮鬥，為創享家集團的輝煌未來而共同努力！”

NV State Lt. Governor Stavros Anothony為Tiffany頒獎

Clark County Commissioner Vice Chairman Tick Segerblom

商界領袖William向Tiffany總裁頒獎

隨後，內華達州副州長Stavros Anothony先生也熱情致辭，他讚揚了創享家集團在促進當地經濟成長和創造就業 機會方面的傑出貢獻，強調了分公司的經濟潛力和永續發展的前景。 表示創享家的到來將為拉斯維加斯帶來更多商機和活力，為這座城市注入全新的發展動力。

專業與文娛的臻享時刻

盛大開幕儀式開啟後，美國創享家集團為賓客準備了精彩的文娛活動。 剪綵活動透過傳統舞獅表演串聯，在增添了喜慶吉祥氛圍同時，也是對於中國傳統文化的弘揚，以及對於即將到來的新年的美好祝愿，帶領來賓走進了傳統華人文化的世界。 現場氣氛非常熱烈，賓客們互相交流、歡笑。

午餐環節也是一場美食與文化的盛宴。 精心烹調的高級奢華餐點令人垂涎欲滴，每道菜品都蘊含著創意和藝術性。

午餐結束後，賓客們欣賞了優質好萊塢電影《Sight》，王博士也親自出席並與觀眾互動。 他分享了他過去的奮鬥經歷和成功背後的故事，與電影所傳達的「努力奮鬥，追求夢想」的精神高度一致，這再一次深深地觸動了到場的來賓，激發了來賓們對於創新發展 ，事業奮鬥的熱情。

美國創享家集團也為每位到場的賓客準備了精美的禮品。 這些代表著吉祥、幸運的禮物，讓賓客感受到對他們的祝福！

專業領域全覆蓋，你有問題我來答！

開幕儀式及優質表演結束後，迎來了「專家門診」環節。 為了確保與會者能夠獲得實質的幫助，美國創享家特別邀請了拉斯維加斯地區醫療保險 、房產、保險、理財以及其他領域最傑出的專家人士，為與會者提供一對一的免費 諮詢服務。

專家們擅長各個領域，並提供了廣泛的諮詢主題。 無論是關於醫療保險開放期的全面攻略，最新的FAFSA大學助學金規定，美國信託的介紹，財富商機的把握，長期護理規劃，年末省稅的秘訣，美國房產權益的解密，退休收入提前規劃，還是 針對中考高考成績不理想但計劃來美國留學的建議，以及外國客人購買保險的處理方式等問題，專家都進行了耐心地解答，並提供了寶貴的意見和建議。

無論來賓關心的是什麼問題，無論他們身處哪個領域，專家都提供了最專業的解答和指導，讓來賓獲得了解決問題的實用建議和具體方案。

除此之外，會上還有其他知名專家、企業家或業界領袖進行了精彩的演講。 他們分享了自己的成功經驗、創新思維和行業見解，為現場的來賓帶來了更多的啟發和幫助。

透過豐富多彩的活動內容，賓客們不僅在專業知識和諮詢方面得到了實質的幫助，還享受了精彩的文娛活動和美食盛宴，不僅拓寬了眼界，也增進了與其他來賓之間的交流和 建立聯結。 這次開幕盛會為所有人留下了難忘的回憶，也讓大家再次感受到了創享家集團的專業能力與文化價值！

作為全球領先的創業創新平台，創享家集團致力於「培養新一代創業家」。 集團為創業者提供全方位的支援與資源，協助創新創業生態的繁榮發展。 拉斯維加斯分公司的開幕必將為當地的創業家和企業家提供更多機會，推動當地經濟的快速發展並增加就業機會。 正如Tiffany Xu女士在開幕式上所期望的那樣，美國創享家集團希望透過此次開幕活動為內華達州的繁榮貢獻力量，並與所有經紀人共同努力，為創享家集團的輝煌未來而奮鬥！

開拓：迎接金融事業的輝煌未來

創享家集團拉斯維加斯分公司的開業，不僅意味著創享家業務範圍進一步擴張和發展，更是對其一貫堅持專業服務的策略方針的肯定！

分店坐落於內華達州人口最多的城市，地理位置優越，毗鄰主要高速公路，交通便捷。 分公司內設全新的高端辦公室、豪華會議室和頂級裝修，將為美西地區的客戶提供更優質的服務，為經紀人的成功鋪平了一條堅實的道路！

創享家集團是一家以服務多產業專業為基礎，提供系統開發，培訓，沙龍，活動統籌，以及高科技系統開發的新時代數位化營運平台。

集團旨在為合作夥伴提供卓越活動統籌服務，軟體系統開發，及優質培訓，在滿足客戶需求的同時，協助不同背景的精英人士成為企業家，提升洞察力以更好幫助客戶實現其金融目標， 協助孵化培養新一代企業家，實現自我價值的突破。

在創享家平台提供服務的行業包括金融，理財，地產，貸款 ，稅務，信託，教育，移民，企業金融，IVF等領域，借助智能係統的自動運算，以系統化專業培訓和各類活動策劃 為輔助，幫助菁英人士建立自己的商業帝國。

希望透過美國創享家集團拉斯維加斯分公司，美國創享家集團能夠為各行各業的精英人士提供一個交流合作的平台，為經紀人們實現金融目標提供最專業、全面的服務和支持 ！ 以創享家專業服務為基礎，我們鼓勵挖掘企業家精神、協助孵化新一代金融創業家的發展，並幫助客戶實現自己的財務目標！ 我們相信，透過不斷的創新和提升，終將打造一個以夢想和創造為家園的完美平台！