加聯泰平醫療網及舉辦2023年終感恩與成果分享晚會

阿波羅醫療控股公司(Apollo Medical Holdings) 及關係企業加聯泰平醫療網、中美醫聯公司和日前於JW 萬豪/洛杉磯 麗池卡爾頓酒店舉辦2023年終感恩與成果分享晚會。聯邦眾議員趙美心 及多位加州 政要、社區領袖、醫療、健保專業人士700餘人出席。趙美心讃揚阿波羅醫療控股公司/加聯泰平醫療網的醫療團隊等醫護英雄在保障人民醫療需求上的傑出貢獻。董事會主席沈達朗醫師、共同執行長林樹鴻醫師感謝醫療團隊及各合作夥伴疫情間的努力及支持。

沈達朗醫師表示，加聯泰平醫療網主旨「質量是第一目標」提高醫療保健質量和以醫療科技，專注於促進多樣包容性和醫療保健水平，現為加州醫療保健領導者，有超過700名家庭醫生、1,000多名專科醫生及醫療保健專業人員提供的綜合醫療網絡，服務南加州超過 50萬會員，連續四年被美國醫師協會授予五星級卓越獎。該獎項以護理管理執行、信息技術、問責制和透明度、患者護理、高階初級保健團體支持以及行政和財務能力等等做為評鑑準則。

共同執行長林樹鴻醫師表示，加聯泰平醫療網自1992年以來服務大聖蓋博谷社區。最近收購了 Alpha Care醫療網和Accountable Healthcare醫療網，服務網絡延伸到內陸帝國和洛杉磯縣其他地區，會員人數達到55萬人，現與16個主要健康保險計劃合作，使會員擁有更多的醫療保健選擇來滿足需求。該公司位於洛市、蒙市、亞市和工業市 的四個緊急護理中心更是增加獲得醫療服務的絕佳例子，會員平均等待時間不到30分鐘就可獲得醫療服務。加聯泰平醫療網與由9家醫院組成的仁愛醫療集團共同購買洛市中心前法國醫院，並將其改造成當地社區的健康城。

另外和Access Primary Care醫療網與仁愛醫療集團合作收購聖馬刁縣Seton醫療中心，為該地區12萬民眾提供醫療護理的醫院。加聯醫療網的工業市、亞市、蒙市、洛市和河濱市緊急護理中心變成一站式服務的超級護理中心從看家庭醫生，直接與專案經理諮商，獲得立即授權的CT掃描、X光和其他專業的服務，都在一個地方完成！超級護理中心將每週開放7天，無需預約，可以比以往更快地提供醫療服務。加聯泰平醫療網更多詳情可上網：www.AlliedIPA.com， 或電中文客服專線：626-282-0288。