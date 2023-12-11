Kabuki日本料理喬遷擴大營業

美國最大的日本 料理餐飲集團之一Kaizen Dining Group 宣佈其原始發家店帕薩迪納 Kabuki日本料理喬遷新址到新旗艦地點，新址2675 E Colorado Blvd, Pasadena，提供寬敞的停車場，更舒適、更誘人、更愉快的氛圍為食客帶來更好的用餐體驗！

喬遷開幕當天活動相當精彩，歌舞伎和服秀，太鼓表演，燒酒槌桶等精彩節目。還有Tengoku Ramen Bar 和 Pikunico Fried Chicken 等歡樂時光節目活絡歡樂氣氛。

Kaizen Dining Group執行長Joan Lee 表示1991年在帕薩迪納市開設了第一家Kabiki日本餐廳，在過去的32年裡一直是這個社群的驕傲盟友。很高興能在不遠處開設一個新的、重新構想的空間，提供同樣喜愛的美食和服務，並期待在未來許多年繼續為食客服務，歡迎舊雨新知蒞臨光顧。

Kabuki 日本餐廳新旗艦店超過3600平方英尺精心設計美麗的室內空間、寬敞的戶外用餐區和兩個私人停車場為提供客人高尚空間和氛圍的用餐體驗。

Kabuki 日本餐廳以提供融合和正宗日本菜餚為榮，涵蓋廣泛的餐飲選擇，包括創新的麵包卷、新鮮生魚片和壽司、正宗的 bento風格菜餚以及豐盛的麵條和湯。

帕薩迪納Kabuki日本餐廳榮獲帕薩迪納年度最佳兒童選單和最佳歡樂時光獎。最近更新了歡樂時光(Happy Hour)限時優惠菜單，週一至週五下午3點至下午6點，週日至週四8:30至打烊提供更廣泛的選擇。同時提供清酒酒吧提供著名的手工特色小酒，如Tiki Tiki Shinjuku和Razu

Kabuki日本料理32年來發展為Kaizen Dining Group並成長到17家分店分布在南加州 California Brea, Burbank, Cerritos, Howard Hughes Center, Huntington Beach, Pasadena Old Town, Oxnard, Pasadena, Rancho Cucamonga, Valencia, Woodland Hills, 亞利桑那州、內華達州 拉斯維加斯和德州 。

該集團透過與業界最優秀、才華橫溢的廚師合作，由烹飪總監所領導研發專家團隊。他在美國和世界各地擁有超過25年的主廚經驗，致力於以傳統和創新的料理為Kabuki日本料理食材開發新體驗。從壽司到當代加州美食。該集團的核心品牌Kabuki日本料理以多樣化的菜單展示了傳統和創新的日本料理，在 Kaizen Dining Group 旗下，還有Tengoku Ramen Bar 和 Pikunico Fried Chicken 等概念。諮詢電話訂餐專線：626-529-5441地址 2675 E Colorado Blvd, Pasadena 更多資訊請瀏覽網址：www.kabukirestaurants.com