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黃品源、黃小琥、霍尊 賭城演唱會12/23舉行

洛杉磯訊
黃品源。（業者提供）
黃品源。（業者提供）

由黃品源、黃小琥、霍尊組成「3H三倍趣」 （Triple H Live Concert ）將於12月23日晚間8時，在Las Vegas Resorts World Theatre舉行。

售票網址： iemshowplace.com與AXS.com，電話訂購 : 環球娛樂 1-718-888-3113、雲頂酒店1-626-770-3000、東森美洲 1-877-388-8787分機137。旅遊套票 :洽七星假期 1-626-265-6666、1-626-782-8475。

3H就是Triple H，由「巨星」黃品源(Pinyuan Huang) 、「恆星」黃小琥(Tiger Huang)、與「超新星」霍尊(Zun Huo)兩王一后組合，3H不僅是三人英文姓氏縮寫，更代表三倍的音樂能量，拆解英文則有三倍擁抱(Hugs)、三倍希望(Hope)以及三倍幸福(Happiness)的意涵。

黃品源在90年代華語唱片盛世出道，第一張專輯主打「你怎麼捨得我難過」就一炮而紅；2002年黃品源推出節奏輕快的「小薇」，紅遍大街小巷，也成為黃品源的最重要的代表作之一。

黃小琥在歌壇闖盪34年，以渾厚又帶有靈魂唱腔著稱，過去駐唱經驗豐富，有「PUB女王」封號，從「不只是朋友」到「分不到你的愛」，到2009年推出的「沒那麼簡單」，在華人世界傳唱。

霍尊是中國內地創作才子，2014年從「中國好歌曲」發跡，以自創曲「卷珠簾」拿下冠軍，歌聲清澈純淨、療癒人心。霍尊的雙親都從事音樂相關工作，音樂底子深厚，幼年受到母親影響，跟著聽鄧麗君歌曲，也成為他的音樂啟蒙之一，大學時期曾以鋼琴演奏奪下海內外許多獎項，是位超級新星。

這次3H 三倍趣 Triple H Live Concert 曲目設計特別，不是簡單的拼盤秀，三代巨星除了會各自金曲大放送之外，也會同場互相跨刀合唱。黃品源、黃小琥與霍尊，各領風騷多年，鮮少合作，這次難能可貴同台演出，將擦出如聖誕節火樹銀花的燦爛火花。

黃小琥。（業者提供）
黃小琥。（業者提供）
霍尊。（業者提供）
霍尊。（業者提供）

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