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巴西公司說明 野花蜂膠對糖尿病功效

舊金山訊
野花牌綠蜂膠二維碼。（業者提供）
野花牌綠蜂膠二維碼。（業者提供）

野花牌綠蜂膠由巴西野花蜂業國際公司研發生產，是巴西第一家大型現代化生產商，用巴西95%以上的綠蜂膠為原料，利用獨家專利的無酒精超臨界超高類黃酮萃取技術，嚴格按照HACCP食品安全標準程序，經過1-2年加工製取而成。

該公司表示，產品無酒精，無蜂蠟，不含任何重金屬和農殘留，完整保留了綠蜂膠中的活性成分。

該公司表示，野花蜂膠對糖尿病有八大功效：1. 降低血糖是關鍵；綠蜂膠有促進利用外源性葡萄糖合成肝糖原的作用、和雙向調節血糖的作用，而同時不會使血糖過低。2.綠蜂膠一物多能；它能從血管、神經、代謝、免疫四大系統進行根本上的保護和調節，所以高血糖患者可把降糖藥和蜂膠同時服用。3.調節血脂，改善血液循環。4.出現乏力、盜汗、瘙癢、便秘、腹瀉、視力模糊、手腳發麻、針刺感等癥，馬上服用綠蜂膠，可疏通血管、改善末梢循環，減輕痛苦。5.增強免疫功能；綠蜂膠增強白細胞和巨噬細胞的吞噬能力，提高抗體生成量。6.綠蜂膠含有多種微量元素，如鈣、鎂、鉀、磷、鋅、鉻等，以及維生素，對脂肪代謝糖代謝起到平衡作用。7.供應能量，恢復體力。8.安全無毒副作用，適合常年服用。

專業顧問諮詢專線：1-877-701-9010，可接受免費一對一諮詢；如掃描二維碼（見圖）訂購有10元優惠。

巴西

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