許氏極品燕窩茶會 介紹頂級南洋燕窩

許氏極品燕窩。（業者提供）

長久以來，燕窩一直被視為能夠滋補營養、增強體力的產品。許氏參業表示，「許氏極品燕窩」系列產品，精心挑選南洋頂級產地，更嚴格監督生產製造流程，長久以來受到消費者肯定。

許氏參業日前舉辦「許氏極品燕窩」茶話會活動，邀請代言人知名中醫師杜丞蕓到現場，分享專業的中醫養生資訊。

杜醫師表示：「想要擁有自信美麗，必須從內而外的保養，想追求逆齡美麗，平時就該養成補充燕窩等高營養滋補品的習慣。」他說，近代科學研究分析，燕窩當中含多種營養成分，包含18種胺基酸、黏多醣、唾液酸、鈣、鐵、磷、鋅等多種礦物質，更富含EGF生長因子。燕窩的營養價值，不論是成長中需要增強體力的孩童、需要養顏美容的女性、操勞工作需要滋補健身的男性、退休 後需要調理生理機能的銀髮族、產前產後需要補充營養的婦女，燕窩皆能提供不同年齡層的營養照顧。而燕窩「補而不燥」的特性，更有別於其他滋補品，是能日常食用的產品。

全世界有70多種燕子，其中只有金絲燕窩可以做食用燕窩。金絲燕的唾液結構有別於其他的燕子，口腔裡能分泌出一種膠質分泌物，在每次準備築巢的時節，分泌得特別活躍。燕窩的好壞取決於金絲燕的生長環境，大自然的環境愈純淨天然，擁有不受任何汙染的空氣和水，金絲燕的覓食環境愈天然，燕窩品質就會愈好。

許氏參業集團副總裁林維章說：「不同產地的燕窩品質，除了與自然環境有關，和金絲燕物種也有一定關係。東馬所產的燕窩與越南 會安燕窩，同樣是戈氏金絲燕做的窩，其特點是盞身較厚，蛋白香氣濃郁。」

林副總裁同時也提醒消費者，燕窩在出售前需經過一連串的加工程序，要將燕窩中的細毛、比較小的黑點雜質挑除，因為工序繁複，所以有不少商家會採用漂白等不法手段縮減成本，而燕窩酸一旦接觸化學物質，就會遭到破壞，大幅降低燕窩酸含量以致效果不彰。因此不管是即食燕窩的蛋白質含量以及乾燕窩的等級，消費者都必須仔細審查，跟具有商譽的商家購買，才不會買到昂貴卻品質不好的燕窩。

林副總裁說，「許氏極品燕窩」系列產品除了有來自東馬高質量的燕盞以外，罐裝冰糖燕窩產品的燕窩也均採用東馬天然燕窩原料製作。歡迎到各地指定的華人超市 及參茸行選購，或去電許氏客服專線1-800-826-1577、以及許氏官網ww.hsuginseng.com查詢訂購。