高鐵計劃開通後 賭城房地產說明會 本周末舉行

有拉斯維加斯地產大王稱謂的Ramon吳，將於12月15日及16日（周五、六）兩天，在洛杉磯 的聖瑪利諾及鑽石吧，舉辦兩場賭城Las Vegas地產說明會，與大家面對面交流，講解拉斯維加斯的房市，及回答許多房地產 熱點問題。

現場將發放2024精美小月曆、冬天保暖的小帽手套、和手機支架等小禮品，和抽獎有一位免費兩天一夜的拉斯維加斯遊。

座位有限，預約電話702-334-7767，或上網填表參加：form.jotform.com/92478730423157，微信ID「vegas1688」。 更多資訊可上網www.TV4WU.com，和博客vegas168.blogspot.com。

講座時間是15日下午2時至4時，地址在2390 Huntington Dr, San Marino（Sky Vision Agency）。 16日下午2時至4時，地址21680 Gateway Center Dr #110, Diamond Bar（Sky Vision Agency）。

Ramon吳表示，連接洛杉磯與拉斯維加斯的Brightline West高鐵計劃，計劃於明年開始建設，預計2026 年或2027年完工，這個耗資80億美元高速快車將通過15 號州際公路沿線的多個城市，將拉斯維加斯與洛杉磯連接起來。

該路線將設有多個站點，在拉斯維加斯和南加州 的Victorville、Hesperia和Rancho Cucamonga均有車站，這些車站與Metro link 連接， Rancho Cucamonga站將連接到Metrolink的區域鐵路網絡，該網絡 包括洛杉磯，河濱，橙色，聖地亞哥和文圖拉縣的車站，將方便乘客往返南加州許多市中心。

Ramon吳說，根據判斷，屆時拉斯維加斯的房地產市場看好，將會有大的漲幅，投資者和退休後要來賭城居住的人，可及早打算。

聯邦鐵路管理局近期發布了該項目Cajon Pass的部分環境評估報告，報告稱，軌道將在Victor Valley 和Rancho Cucamonga 之間延伸49 英里，評估報告還指出，FRA 確定Brightline 項目不會對環境造成重大影響 ，而且對環境保護起著很積極的作用，也帶動了當地的經濟繁榮。

目前在拉斯維加斯已經可以看到Brightline廣告，其中包括沿著擬議的拉斯維加斯車站圍欄，該站位於溫暖的泉水和藍色鑽石路之間的拉斯維加斯大道上。規劃師說，高鐵計劃可以幫助減輕周末或節日的旅行交通堵塞。 通過高鐵連接拉斯維加斯和南加州將創造成千上萬的工作機會，促進南部的內華達州旅遊經濟， 並幫助減少了 I-15 的交通。

此次講座將探討：1. 現在是不是 Las Vegas 進場抄底的好時候。2. 明年據說利息會下降高達 2%左右，將對房地產有什麼影響。3. 美國股市已經連續上漲一個月的時間了， 房地產什麼時候反彈。4. vegas 有什麼小兵立大功的好機會。5. 是否有提供保證租金的項目。6. 有哪些房子可以達到 5-6% cap rate。7. 他們公司可以提供100% 免費五年的 home warranty 保護保險是真的嗎。8. 二十多萬美金，可以買到什麼樣的公寓。9. 三十多萬美金，可以買到什麼樣的獨立屋。10. 不當房東也可以每月有固定的類似租金收入。

更多有關拉斯維加斯房地產，可至講座中暸解更多信息，Ramon將在說明會上現場一一解答。