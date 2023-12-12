舊金山茅台日 八周年慶祝活動 盛大舉行

茅台全美經銷商-美國大文行酒業公司總裁張瑞群。(業者提供)

慶祝「舊金山 茅台日」八周年，茅台酒集團於日前在舊金山藝術宮（Palace of Fine Arts），舉行了一場隆重的慶祝活動；進一步加強貴州茅台與舊金山東西文化交流的百年情緣。

茅台與舊金山的悠久淵源追溯到上世紀的1915年，那年茅台邁出中國國門，參加了舊金山舉行的「巴拿馬太平洋國際博覽會」，並獲得金獎。2015年茅台酒金獎百年海外慶典活動在舊金山舉辦，得到時任市長李孟賢的大力支持，他親到現場宣佈將當年的11月12日定為「舊金山茅台日」，以此感謝茅台與舊金山在文化交流上的特殊歷史關係，今年是舊金山茅台日的八週年。

茅台董事長丁雄軍、集團總經理王俞，聯名寫給已故舊金山市長李孟賢遺孀李林進敏女士慰問函，緬懷李前市長的政績及他為推動中美兩國經貿文化交流作出的努力，現正續寫茅台與舊金山的情緣。

慶祝活動的晚宴中，共同主辦單位、茅台全美經銷商-美國大文行酒業公司總裁張瑞群（見圖），在致辭時表示：「我們聚集在這裡慶祝茅台日，1915年茅台酒在舊金山舉行的博覽會上獲得了第一枚金牌，首次登上了國際舞台；貴州茅台在董事長丁雄軍的領導下，取得了令人矚目的成績，已成為世界白酒產業排名第一的企業」。

舊金山市長代表邱信福致辭時表示，茅台酒對中美兩國的文化交流有重要意義，並起到了獨特重要的作用。舊金山是美國華人 的中心，華人是美國舊金山多元文化的重要組成部分。舊金山舉行的亞太經合組織會議APEC SUMMIT，茅台也見證美國和中國等亞太國家的聯繫與互動。

晚宴中舊金山藝術宮裝潢典雅以大紅色為主基調，充滿喜慶，晚宴組織者為來賓提供了精心準備的各類美食，包括中國民間傳統美食「龍鬚糖」及加了茅台酒的咖啡 、霜淇淋等，還有精彩的文藝表演。二百多位各界政商代表、貴賓出席，大家品嚐茅台酒，共聚一堂，共賀友誼。

二十年來，茅台酒以其獨特的魅力和豐富的中國文化內涵，贏得了世界各地的愛好者。茅台酒是中國與西方世界文化交流的管道。