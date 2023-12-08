世界日報 如何做好年度稅務規劃 線上講座

世界日報舉辦 2023年終稅務理財線上講座，12月16日（星期六）下午1時起，在YouTube世界日報U視頻播出，特邀業界三位知名會計師顧衍時、楊逸凡、楊光明主講，均為民眾關心的經濟問題、各項稅務理財問題。

聯準會不斷的生息，房價高，利率高，再加上通貨膨脹物價高，讓許多美國人對經濟前景感到悲觀。要如何做好年度的稅務規劃，把握抵稅機會，在合理合法情況下，達到真正省稅目的。

12月16日下午1時，克勤會計師事務所（Koo,Chow & Co.LLP）負責人顧衍時會計師（Richard Koo ，CPA, MBA, PHD）的演講主題是：當前世界經濟局勢及展望；多事之年，美中財經關係走向。

他表示，2023年俄烏戰爭處於膠著狀態，以巴戰火再次燃起，世界經濟仍舊被通脹所困，預期明年也難以有亮眼的改變。美中元首高層會談後，期待兩大經濟體緊張關係有所緩解，但是否會由此而緊密合作，大家普遍持懷疑態度。

楊逸凡會計師（Yvette Y. Yang， CPA, MBA, PHD）現任克勤會計師事務所執行負責人，她的演講主題是：稅務更新梳理及年底規劃。

她說就稅務而言，2023年基本維持現狀，靜態中等待明年大選。但一些稅務內容或依然有效或新近出臺，需要大家注意，她將在講座中詳解。

譬如：為鼓勵初創企業，未來股權簡易協議（SAFEs)降低融資成本彈性、及稅務處理的靈活性；年底將至，應善用20%的合格商業收入減免；注意使用小型企業簡化稅務申報方法，從中獲取由申報方法不同而帶來的稅務優惠和靈活性；有房地產 開發項目者，成本申報有新的改變，瞭解可幫助成本快速抵扣，達到省稅目的；為規避州所得稅和自住房房地產稅、加總在聯邦層面只能抵減最多不超過1萬美金的法案，加州政府2021年出臺的AB150法案，至2026年依然有效，納稅人注意善用此法；財政部 金融犯罪執法網絡(FinCEN)制定的美國企業透明法案 Corporate Transparency Act，將從2024年1月1日起生效，在美國註冊開展業務的公司將被要求向美國財政部金融犯罪部門報告有決策權的管理者或投資 比例超過25%的投資人相關信息，需密切關注實行細則。

12月16日下午1時40分，楊光明會計師(Robert Yang)將針對：（1) 2023選舉年的稅務規劃，（2) 2023 企業省稅TOP 10 絶招，為民眾深入講解。楊光明會計師擁有CPA/MBA/EA 頭銜，臺灣大學商學士及美國企管碩士， 20多年的稅務經驗，專精稅務、地產、股票、保險、合併併購和融資一站式服務，對應付國稅局「找茬」頗有經驗。

要想瞭解年底前還可以做那些調整來省稅，及明年新稅的展望，19號提案過關後引發的爭議，很多民眾根本不清楚提案造成繼承後稅務的改變，地產稅暴漲等問題。可在16日下午1點開始，至www.youtube.com/U視頻觀看2023稅務理財講座。