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昌興迎佳節 買歐米茄海⁠馬⁠系⁠列送精美禮

洛杉磯
歐米茄海馬系列腕錶
歐米茄海馬系列腕錶

洛杉磯訊】昌興珠寶與華人喜迎歲末佳節，展銷歐米茄 (OMEGA) 高級腕錶最新款及限量版，買就送精美名牌禮物。

昌興珠寶表示，瑞士名錶歐米茄自1848年建立以來，一直發揚其先驅開創精神，不斷追求卓越創新的製錶技術，為製錶工藝做出重大貢獻，成為全球製錶業內的領導品牌之一。無論是跨越陸地或是探索海洋，歐米茄海馬 (Seamaster) 系列腕錶始終是陪伴富有冒險精神、且風格獨特人士，遨遊世界的理想之選。

歐米茄海馬系列300米潛水錶 (Diver 300M) 42毫米採用精鋼與黃色18K金打造 (圖左)，錶圈採黑色陶瓷，潛水刻度經 OMEGA Ceragold 技術製成。錶盤亦以拋光黑色陶瓷製成，飾以鐳射鐫刻波紋圖案，6點鐘位置設有日曆視窗。鏤空指針和浮雕小時刻度由黃色18K金製成，並覆以白色Super-LumiNova夜光塗層，而排氦氣閥門則以圓錐形造型呈現。腕錶搭配精鋼與黃色18K金錶鏈，內部搭載歐米茄8800至臻天文台機芯，透過波紋邊緣設計⁠的藍寶石玻璃錶背，機芯運轉美態清晰可見

海馬系列Aqua Terra腕錶 (圖右) 頌揚歐米茄輝煌的海洋傳奇，將經典設計與現代風尚巧妙結合。這款38毫米的腕錶，採用拋光Sedna 18K金打造，錶圈鋪鑲鑽石，搭配圓錐形錶冠。藍寶石玻璃錶背採用波紋邊緣設計。漆面錶盤經過砂岩色CVD處理，呈現出太陽射線的打磨效果。圓形日歷窗由Sedna 18K金打造。立體指針和帆船船體造型的小時刻度、亦採用Sedna 18K金製成，並覆有白色Super-LumiNova夜光塗層。

昌興珠寶鐘錶集團聖蓋博店 (全統廣場)地址 140 W. Valley Blvd. #119，電話 (626) 280-9195，羅蘭岡店 (香港廣場) 地址18436 Colima Rd., Ste. A，電話 (626) 810-8883，網覽 www.chonghing.com。

聖蓋博 洛杉磯 華人

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