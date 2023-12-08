12/16 暢小平婚介 聖誕節相親餐舞會

有40年歷史的Cindy's Singles 暢小平婚姻介紹中心，將於16日星期六晚上7時開始，舉辦一場豪華盛大的「聖誕節 相親餐舞會」。地址在700 S. Almansor St., Alhambra, CA， 門票50元；前50名女士優惠收費20元。

當晚現場有專業DJ、歌星現場演唱、豪華大ballroom，可以認識很多來自各地的中美單身朋友，有興趣前往參加此次的大型活動，可聯繫Cindy電話 818-355-0318。

聖誕節活動由於Joe Preston 的再次贊助，前50名女士只需20元，現場並準備500元現金抽獎給幸運女士，女士們可先報名，前50名可享門票優惠。

想擴大交友圈，想結識在南加州 、聖地牙哥及Las Vegas各地中美單身朋友，可參加用心經營40年的暢小平中美單身婚姻介紹中心，他們用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次的女士之夜大型餐舞會，現場氣氛溫馨，大家可共度歡樂時光。

當天精心佈置了豪華盛大的相親餐舞會，Ballroom Room內有大舞池，專業DJ、現場歌星演唱，絢麗燈光秀，歡樂氣份愉快自然。

Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心電話：818-355-0318，地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA ，微信 ：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。