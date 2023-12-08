小雅屋聖誕節系列蛋糕 12/18前預訂九折優惠

小雅屋聖誕節蛋糕。(圖片：小雅屋提供)

JJ 小雅屋每逢佳節的到來，都推出新款節慶蛋糕，為節日增添色彩。凡於12月18日前預訂的客戶，可享九折優惠，並於12月22日至25日之間到店提取。

今年的聖誕節 小雅屋特別推薦：聖誕老人蛋糕、爆漿芝士奶蓋、黑琳蛋糕、聖誕木頭蛋糕、芒果慕斯、提拉米蘇等，各個都具聖誕氣氛，讓家人或朋友團聚時更增添佳節歡樂。

成立於1996年的小雅屋烘焙名品擁有多家分店，至今已屆滿28年，成立之初以台式麵包為主，每天一早熱騰騰出爐各式新鮮麵包，提供道地、傳統的麵包、西點及蛋糕，不論喜慶宴會或伴手禮，都受消費者歡迎。選用好的食材，用最好的原料製作出美味且價格實惠的產品，是小雅屋一直以來的堅持。

小雅屋表示：「我們賣的不只是產品，更是我們對消費者品質的保證，除了最初的麵包、蛋糕、西點外，我們更多元化的開發新的產品線，提供早、午、晚餐各式的餐點及便當；種類多，選擇多。例如早餐有豆漿、米漿、燒餅、油條，飯糰、蛋餅、包子等。午餐有各種套餐，包括米粉湯套餐、魯肉飯套餐、意麵套餐、燻鴨湯套餐、及招牌排骨飯、 雞腿飯、鮭魚飯、紅糟肉飯、焢肉飯、鹽酥雞飯等台灣美食。

疫情 後恢復堂食的同時，小雅屋天普 市店特聘具有20多年經驗的江浙菜師傅，除原有的台式菜色外，增加了午晚餐的江浙菜如：招牌毛血旺、藤椒魚片、清蒸鱈魚、苔條魚、口水雞、辣子雞丁、金沙南瓜、特色小炒及各式炒年糕，道道美味。除此，在各店均有冷凍熟食的菜餚，買回家加熱後即成為餐桌上的一道美味佳餚。

小雅屋各分店電話地址如下：天普市店626-287-2588，地址5755 Rosemead Blvd.；工業市店626-965-1388，地址18558 Gale Ave.；哈岡店626-333-1278，地址18542 Halliburton Rd.；羅蘭岡店626-581-1678，地址1744 S. Nogales St.；亞凱廸亞店626-836-6888，地址1130 S. Baldwin Ave.；托倫斯店310-328-6688，地址2370 Crenshaw Blvd.。夏威夷店電話808-942-0888，地址1440 Kapiolani Blvd.。