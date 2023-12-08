創享家集團攜手赫拉含青 共築感恩之夜

優秀的專業經紀人，上台和總裁Tiffany Xu （左七）一起合影。(圖片：創享家集團提供)

美國創享家集團日前舉辦了一場感恩晚會，與著名歌手赫拉含青合作，為觀眾帶來了一場充滿感恩之情和追求卓越的夜晚。

這場活動也邀請南加州華人 社團聯合會榮譽主席張素久，南加州華人社團聯合會主席陳慧碧，美國南加州華人社團大聯盟執行主席孫英麗，亞凱迪亞市議員王愛琳，中美會計師協會理事長Mary Lin等參加並發表感言。

美國創享家集團創辦人Tiffany Xu在會中發表演講； 並對在場的所有人表達了她的感謝之情。

感恩之夜邀請著名歌星赫拉含青表演。 赫拉含青是中國神曲「我 EMO了」的原唱，也是中國好聲音賽區評審。 代表作品有：人生路漫漫、佛緣花香、彈吉他的小女孩、掃開一片灰藍蝶記等。 晚會中除精彩歌唱表演外，還有鋼琴獨唱曲，合唱，舞蹈等多場精彩演出及抽獎環節，讓與會賓客在歡笑中度過了一個美好的夜晚。

晚會在半島海鮮酒家舉行，當天現場還表彰了表現優秀的專業經紀人，並上台和總裁Tiffany Xu （圖左七）一起合影。

美國創享家集團表示，他們是美國新一代華人保險 理財公司。擁有自有物業超過四萬呎，代理全美100多種專業保險理財產品，擁有超過7000名獨立經紀人，還和眾多專業人士如律師、會計師、精算師等共同合作，為客戶提供高效丶 精確的高端服務。 如：高端保險、高端遺產傳承規劃、退休省稅規劃、教育基金、生前福利、長期看護，還有教育、移民、房產、貸款等等。同時，集團提供系統化培訓和實踐機會，對金融保險事業有熱情的伙伴，提供才華施展和事業提昇機會。