福全健保會員答謝活動 圓滿結束

福全健保首席增長官李小珍(左)、加聯泰平醫療網首席行政官楊懷週醫師(中)和德成行市行銷專家 Hubert Chang(右)合影

福全健保 於12月2日（星期六）舉行的「華裔會員答謝活動」完美結束。該系列活動旨在向福全健保會員表達謝意，為會員們提供了一個互動平台，讓他們能夠與醫療服務提供者建立溝通，並讚揚他們在醫療保健方面做出的努力，讓會者還將瞭解福全健保的2024年計劃和補充福利 承保範圍，以及福全健保的會員激勵和獎勵計劃。

福全健保與當地社區非營利組織、醫療供應商和健保服務提供方合作舉辦的多場會員答謝活動，促進多個少數族裔社區的全面健康和福祉。為了體現福全健保致力消除語言障礙，並提升獲得醫療服務的便利性的承諾，每場活動將以不同族裔的語言進行，以滿足公司多元族裔會員的不同需求。

此次活動由福全健保首席增長官李小珍(Martina Lee)主持，並有多達19個合作夥伴和醫療提供者共同參與。

Martina Lee於會中介紹福全健保在2024年為會員準備的福利。在2024年，他們將為會員提供更便利的醫療保健，包括更廣大的合作夥伴和醫療提供者，新增更多中草藥保健品和非處方(OTC)藥品，以及PPO牙科保險計劃擴充了承保項目。

Martina Lee也同時介紹了福全健保與德成行的合作，他們將在2024年新增75種中草藥保健品，將現有的產品目錄擴充至近800種。擴充後的目錄將為會員提供如乾枸杞，新疆紅棗乾、白蓮子等產品，以及倍受會員喜愛的紅蔘、白花油、燕窩。

除了在德成行購買中草藥保健品外，福全健保會員還可以使用其靈活津貼萬事達Mastercard®卡在多家符合資格的店家和供應商處購買額外的中草藥保健品、OTC(非處方藥)，或支付健身活動費用。

所有的福全健保計劃都在每季度提供靈活津貼，福全健保Longevity長壽計劃和Total+全加計劃的會員可以每年獲得高達 1,100元的津貼。旗艦計劃—長壽計劃—福利還包括每年高達2,400元的PPO牙科津貼，每年高達2,500元的針灸給付，以及0元定額手續費的拔罐、推拿、按摩和反射療法等東方保健療法看診。

此外，在2024年，符合SSBCI (慢性病患者特別補充福利)資格的福全健保會員將每月獲得健康食品津貼福利。福全健保的Total+全加計劃會員每年可獲得高達1,200元的福利。他們有多家合作商店供會員購買健康食品。

他們也瞭解，一些聯邦醫療保險 的受益人更加關注花費。福全健保的Value超值計劃在提供可靠的承保的同時，每年還可提供高達1,560元的B部分保費 退款。

此外，現在他們的PPO牙科計劃中新增了植牙承保，拓展了原有的預防性承保項目。福全健保聆聽了他們會員的聲音，在牙科護理福利和提供更多靈活津貼選項方面收到了許多會員的反饋。

他們將繼續與超過15,000名醫療服務提供者和60多家頂尖醫院合作，特別是從2023年11月1日開始，他們與聖蓋博 谷最大的醫療提供者網絡之一Allied Pacific IPA加聯泰平醫療網的合作範圍擴展至包括AHMC仁愛醫院，為福全健保的會員提供服務。

Martina Lee表示，加聯泰平醫療網以其以患者為中心的醫療團隊著稱，其醫生、專科醫生和醫院深受我們會員的信任和好評。我們的合作，能夠提供更多符合不同文化特性、雙語的醫療服務選項。

福全健保始終致力於賦予會員更多的話語權，確保他們在醫療保健的需求上能夠發出自己的聲音。隨著我們步入2024年，我們將持續探索為會員提升獲取健保服務的便利和選項。尤其在你需要服務的時候，他們團隊平均接聽電話的速度是9.6秒，並提供全方位的語言支援服務，及時回應會員的需求。

福全健保計劃以全面健康為中心，將東方醫學的預防性治療療法與西方醫學的創新對抗療法相結合。福全健保在注重健康的同時更加注重個人需求。瞭解更多資訊，可上網

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