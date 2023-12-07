南加單身聯誼會 12/9舉辦晚餐會

南加 單身聯誼會訂於12月9日(星期六)晚上舉辦一個大型餐會，除了慶祝聯誼會成立 35週年外，並希望幫助單身男女有一個結交異性的場合，同時也歡迎正在交往或熱戀中的情侣，共享温馨浪漫夜晚。

餐會時間是晚上6時至9時，地點在蒙特利公園市 的 Marie Callendar's 西餐廳，地址是 220 S. Atlantic Blvd.,Monterey Park, CA ，即 Garvey St 和 Newmark 之間， 國泰銀行旁邊。晚餐提供全套精緻套餐，主菜有三種選擇 -雞肉、燒牛肉、或烤魚， 附有飲料(咖啡、 茶、或汽水)， 該聯誼會負責人林老師夫婦會在餐會中穿插介紹服務，因座位有限，歡迎預先訂購門票。

有興趣者可聯絡林老師專線626-282-3381。南加單身聯誼會地址在200 S. Garfield Ave, Suite 208E, Alhambra, CA ( 夾 Bay State，Main St. 南面，阿罕布拉 市郵局對街)，網址 www.uniquematchmaker.com。