大華超市托倫斯新店 12/9本周六盛大開幕

大華超市托倫斯新店12/9下午一時有傳統日本藍鰭金槍魚現場分切表演及試吃。(大華超市提供)

99 Ranch Market大華超級市場全美第61家分店-托倫斯新店，將於12月9日 (本周六) 上午九時盛大開幕。新張周末即9日10日兩天，前50位顧客，憑當天購買收據和排隊時領取的兌換券，將獲得一張25美元的禮品卡，此外，還特別推出現場活動及優惠。

大華指出，托倫斯新店周六上午 9 時舉行剪綵儀式和舞獅表演；下午一時有傳統日本 藍鰭金槍魚現場分切表演及試吃。新張周末兩天，凡消費68元或以上，贈送大華麵包部經典吐司（綜合口味）一袋，消費99元或以上，可獲贈神秘禮袋一個。此外，現場參與互動活動，還可獲得限量版 99 Ranch Market 好禮。所有贈品送完即止，

大華表示，托倫斯店毗鄰405號高速公路，週邊遍佈其他商店和餐廳。新店佔地三萬餘尺，豐富多樣的泛亞洲食材和商品將為托倫斯及週邊城市和社區，提供多樣性購物體驗。

大華超市自1984年創建以來，一直作為「連通亞洲味道的橋樑」，更不斷地為顧客提供日常必需品、生鮮食品、冷凍食材、美味零食、多款佳餚；以及一般零售店的多元商品。

托倫斯新店將為消費者提供橫跨六大門類；一萬餘件商品：

(一) 雜貨部：包括受歡迎的亞洲零食和飲品品牌、調味香料、冷凍食品如餃子 、蔥抓餅等。並提供家電器商品及精選美妝、美髮產品。

(二) 蔬果部：種類繁多的新鮮蔬果滿足各式中西餐食材需求，除當地青菜和菌類，更有進口自全球的多種選擇，包括火龍果、冬棗以及應季的韓國梨及日本金針菇。

(三) 肉部：從USDA認證的供應商引進高品質牛肉、有機鷄肉、安格斯牛肉、日本和牛及各式調味醃肉，滿足消費者各種火鍋、燒烤食材需求。

(四) 海鮮部：百餘種新鮮及冷凍海鮮類產品，包括游水肉蟹、龍蝦、野生海捕魚類，以及多種鮮切刺身；免費提供清理、蒸製、油炸等服務。

(五) 麵包部: 提供一系列受歡迎的亞洲風味烘焙食品，包括蛋撻、中式傳統點心、雞蛋 糕、日式芝士蛋糕以及厚蛋吐司等。

(六) 熟食部：新鮮出爐多種美食佳餚，有傳統的燒鴨和各種組合餐食外，還將上市粵式點心和新品日式炸雞便當。

大華托倫斯市新店地址19100 Harborgate Way, Torrance，每日營業時間早上八時至晚上十時，詳情可上網 www.99Ranch.com。