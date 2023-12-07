福全健保加強與德成行合作 提供更多保健品

「福全健保 Clever Care Health Plan Inc.」 (Clever Care)宣佈，加強與德成行(TS Emporium)合作，將德成行現有大約 800 多種草藥保健品的目錄中，新增75種中草藥保健品。擴充後的目錄將為會員提供如乾枸杞，新疆紅棗乾、白蓮子等產品，以及倍受會員喜愛的紅蔘、白花油、燕窩。

福全健保表示，除了在德成行購買中草藥保健品外，他們的會員還可以使用其靈活津貼萬事達Mastercard®卡，在多家符合資格的商店和供應商處，購買額外的中草藥保健品、OTC (非處方藥)，或支付健身活動費用。對於福全健保Longevity長壽計劃和1Total+全加計劃的會員，他們可以使用每季度高達 275 元/每年高達 1100元的津貼，購買種類繁多且廣泛使用的中草藥保健品。

此外在2024 年，福全健保享有2SSBCI (慢性病患者特殊補充福利 )健康食品津貼福利的會員，將能夠使用該項福利，在德成行購買健康食品。符合 SSBCI 計劃福利資格的福全健保全加計劃會員，將有機會使用其每月100元/每年1200元 健康食品津貼福利，可以在德成行購買健康食品。

這家領先的聯邦醫療保險 優勢(Medicare Advantage)計劃的公司，首席增長官李小珍(Martina Lee) 說道：「我們的會員非常重視中草藥保健品和營養食品，將其作為他們預防保健的一部分。我們與德成行擴大的合作關係，將為會員提供更多有價值有意義的選擇。」

即日起，所有福全健保會員可以在店內或網上，購買新增的 75 種中草藥保健品。2024 年1月1日起，符合 SSBCI 資格的會員可以在德成行購買健康食品。

有關福全健保及其與德成行合作的更多資訊，可訪問 zh.clevercarehealthplan.com/otc-catalogs ，或去電 833-721-4377 (TTY: 711)洽詢詳情。

另，福全健保11月與12月，在華裔社區各舉辦了一場會員答謝活動，這是該公司相較於其他公司的特色。福全健保與當地社區非營利組織、醫療供應商和健保服務提供方，在各個不同少數族裔社區，共合作了多場會員答謝活動，旨在向福全健保會員表達謝意，每場活動都以不同族裔的語言進行，以滿足公司多元族裔會員的不同需求；同時促進各少數族裔社區的健康和福祉。

Clever Care Health Plan, Inc. 總部位於加州 Huntington Beach， 是一項聯邦醫療保險優勢(Medicare Advantage)計劃，提供優質、實惠、注重全面健康的 Medicare 計劃。該公司以透過尊重和提升其服務社區的文化價值觀來消除醫療保健障礙而感到自豪。福全健保計劃以全面健康為中心，將東方醫學的預防性治療療法與西方醫學的創新對抗療法相結合。福全健保在注重健康的同時更加注重個人需求。福全健保為會員提供多樣化的醫院、具敏感度的雙語醫生、經紀人和會員倡導者。後預約醫生到就診，會員在整個醫療保健過程中，都的享有他們的服務。

瞭解有關福全健保計劃的更多資訊，可訪問zh.CleverCareHealthPlan.com。