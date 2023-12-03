美國互惠財富維加斯分公司12/9盛大開幕

2023年12月9日早上10點，美國互惠財富集團拉斯維加斯分公司將盛大舉行「開幕嘉年華」典禮，為大家奉上一場「好吃、好玩、好禮多」的盛會。

屆時，您將有機會與拉斯維加斯的政商名流親密交流；也將會有各行各業的專家為您提供免費諮詢服務，給予專業建議；不僅如此，感人電影“SIGHT”將免費放映， 主角「王醫生」原型也會親自到場與大家分享他的經驗與故事；此外，我們還準備了頂級奢華的味蕾盛宴，供您品嚐！

互惠財富Vegas分公司地址：7160 Rafael Rivera Way, #120, Las Vegas, NV 89113電話：877-728-8688。

1）政商名流雲集 - 結交各界朋友、拓展視野的最佳機會

拉斯維加斯本地的政商名流將齊聚一堂，您將有機會結識潛在合作夥伴、認識行業領袖，並與他們交流財富經驗！

2）"專家門診"免費諮詢 - 集結拉斯維加斯各業領導人物

我們邀請了拉斯維加斯最專業、最著名的法律、房產、保險、理財等領域的專家坐鎮，齊聚一堂！ 他們將提供免費諮詢服務，為您提供了解最時興問題的寶貴機會。 您可以諮詢的話題包括但不限於近期醫療保險 開放期重要規劃、最新的FAFSA大學助學金諮詢、美國信託、長期照護規劃、年底前的省稅秘訣、美國房產權益、退休 收入的提前規劃、美國留學 建議，以及外國客人來買保險的處理方式等。 無論您對哪個領域感興趣，這裡都將為您提供一對一最專業的免費諮詢！

3）好萊塢 大片放映 - 華人 勵志故事電影《Sight》

我們將在當天下午放映好萊塢電影《Sight》，主角王明旭博士也將親自到現場！ 這部華人勵志故事《Sight》改編自愛爾美國眼科CEO王明旭教授（哈佛MIT醫學雙博士、雷射物理博士）的傳記"From Darkness to Sight"，講述了一個出身清苦的年輕人在逆境中不氣餒， 對知識孜孜以求，從中國科學技術大學赴美留學後，經歷了眾多挫折，仍然自強不息，最終發明了一項幫助盲人視力復明的羊膜無形眼鏡技術，並取得了美國專利的故事。

電影將帶領觀眾走進他的人生，您也將在現場親自聆聽他的自述，並有機會與主角王明旭博士面對面交談！

4）頂級奢華盛宴 - “好玩、好吃、好禮多”

精心烹飪的高級奢華餐點不僅美味可口，還融合了創意和藝術性。 每道菜都是精心設計和裝飾，以展示美食的藝術之美。

除了美食，我們還將為您準備了精彩的文化表演，感受舞龍舞獅表演帶來喜慶和吉祥的氛圍，欣賞華人傳統文化的精髓！

此外，為感謝您的到來，我們還準備了精美的禮品，寓意著吉祥、幸運和美好的祝愿！

美國互惠財富集團是實力雄厚的美國新一代華人保險理財集團。

互惠財富集團總部在美國洛杉磯 聖馬力諾市中心，自成立以來，互惠財富見證並參與了美國華人保險理財行業的起步丶發展和成長，始終強調對客戶的細心服務和對經紀人的全面、專業培訓， 經過二十年如一日不懈的努力，成為美國實力最強丶最具規模丶最專業的華人保險理財集團之一。

客戶利益至上，是互惠財富的最高原則！ 集團擁有自有物業超過四萬尺，代理全美100多種專業保險理財產品，擁有超過7000名獨立經紀人，還有眾多專業人士如律師、會計師、精算師等共同合作，為客戶提供最高效丶 最精確的高端服務。 如：高端保險、高端遺產傳承規劃、退休省稅規劃、教育基金、生前福利、長期照護等等。

幫助經紀人成功，是互惠財富的不變承諾！ 集團以幫助每個人取得事業成功為目標，從最基礎的保險知識和新人執照考試培訓開始，到最高端的產品和經營培訓，提供最系統化培訓和實踐機會，把新人培養成保險理財專家和企業 家，實現事業理想！ 本集團多年來定期舉辦專業保險理財培訓和講座，2023年共舉辦257場經紀人培訓和講座，培養了大量專業人才。 互惠財富也專門打造具有獨家特色的綜合創業平台，為全美對金融保險事業有熱情的夥伴，提供獨一無二的才華施展與績效提升機會。

我們希望，透過本次開業嘉年華活動，能夠為各行各業的精英人士提供一個交流合作的平台，為您實現金融目標提供最專業、全面的服務和支援！

以互惠財富專業服務為基礎，我們鼓勵挖掘企業家精神、協助孵化新一代金融企業家的發展，並幫助客戶實現自己的財務目標！ 我們相信，透過不斷的創新和提升，打造一個以夢想和創造為家園的平台！

在這裡，我們誠摯地邀請您一同參加美國互惠財富集團拉斯維加斯分公司的開幕嘉年華，共同見證集團在拉斯維加斯新的里程碑。 無論您是希望結交各界朋友、獲取專業建議、欣賞勵志電影，還是品味精緻的美食，我們將為您提供一個充滿歡樂和溫暖的活動。 讓我們共同度過一個難忘的冬日，並為未來的合作與發展攜手共進！