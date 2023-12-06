64卦易經講座 12月9日登場

2023年的10場易經講座，場場爆滿，12月9日周六將是本年度最後一場，負責講座的楊泰鵬教授說，此次講座易經題目是「64卦的意義是什麼？」時間是下午1時在聖德佛堂舉行，地址17340 Temple ave. La Puente CA，訂位電話 (626)374-9698。

楊教授說，宇宙現象瞬息萬變，但變化總是維持一個不變的原則，就是繞著五行春夏秋冬的次序行走，一天是如此，一年也是如此，人的一生甚至人類的文明歷史也是如此。64卦的上經，就是在預言人類的文明，從起源到毀滅，如春夏秋冬之運行。

人類文明的春天─懵懵懂懂的時期。天地之始，世界混沌，混沌中有生機。一個社會有生產、有儲蓄 、又有制度這就是天下太平，國泰平安之「泰」象。但依據天地宇宙陰陽反動之道，「泰」平總不會持久，黑暗總在夕陽之後，於是泰後有「否」。

接著是人類文明的夏天─智慧奔放的時期。夏象徵人類智慧最輝煌燦爛時期，每年世界先進國家之高峰會議都會有人積極反對世界「全球一村化Globalization」，為了不讓世界之資源快速地被富有國家消耗掉。

最後是人類文明的秋天─物質豐收的時期，但卻充滿肅殺之氣。猶如秋季雖有物質上豐富的大收穫，但大自然因來不及再生而失去了永續的平衡。易經的道理告訴我們，盈極生虧、否極泰來，於是將有柳暗花明又一村的「離」。

宇宙自然亦莫不依陰消陽長、陽消陰長的道理運行。故上經前十二卦以泰否為第一循環，後十二卦又一循環而終於剝復，末世六卦則結於坎離，表示人生起起伏伏、反復興衰，但總是有捲土重來的機會，當然不止象徵人生如此，人類的文明歷史也將是如此。