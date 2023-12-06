全民保險 12/8健保及公益2場現場講座

為期三個月的2024年個人健保 開放期已過去，仍有許多民眾面對昂貴又難用的醫療保險 十分頭痛。買了昂貴的保險卻總是約不到醫生。看醫生、做體檢，到底要付多少錢？為什麼帳單總是一團亂？為什麼我的保費比別人貴這麼多？

「全民保險」將於12月8日早上10點至 11點30分，在爾灣 辦公室再次舉辦「免費現場健保講座」，由超過10年豐富經驗的健保專家現場解析各類健保難題。地點在全民保險爾灣辦公室 980 Roosevelt #200A，Irvine，CA。電話報名：626-873-1618，線上報名：https://bit.ly/3MXYpsH。

另外，全民保險攜手舞象基金會，邀請台灣溝通對話大師李崇建與甘耀明，舉辦「免費現場公益演講」，透過故事、敘事的方式，來融化你我內心那座不可撼動的「冰山」。每個人的生命故事，都是曾經經歷的人生與人際關係，塑造了我們的樣貌，影響著我們的生活。故事，對自己的過去、現在及未來，有些帶來正面的助力，有些卻是負面的影響。與朋友、親人、伴侶或小孩相處時常常感到十分無力，溝通困難。明明深愛對方，但彼此相處卻充滿敵意。「對話」不但是一種工具可以助人，卻也可以成為一把利刃傷人，而不自知。良性的溝通可以化解誤會；惡性的溝通只會加深仇恨。

舞象基金會持續的幫助華人透過對話的練習來與自我和解，看到自己深埋在內心的「冰山」，察覺自我的情緒，用好奇開啟對話並接納不完美的自己。歡迎參加現場講座學習如何將過去的經歷賦予不同的意義，進而實現改變，用正確的對話化解誤會，增加你與他人相處的和諧。

這項「免費現場公益演講」時間是12月8日下午19點30分–21點30分，地點在加州州立大學 Fullerton分校 Titan Student Union ，地址800 N. State College Blvd.，Fullerton，CA。電話報名：626-873-1618，線上報名：https://bit.ly/3R4wpVE 。

全民保險服務項目包含個人或團體健康保險，汽車房屋保險，商業保險，各類雨傘險。 完整的保險資訊可上網www.anyinsurances.com。 可直接在網上或洽詢各分公司的服務專員，協助瞭解各項保險福利內容、保費及申請保險的所有手續。 羅蘭岡總公司電話 626-363-2228，地址17506 Colima Road，#201，Rowland Heights 。爾灣分公司電話 949-943-1789，地址 980 Roosevelt，#200A，Irvine。