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名人假期日本經典8天遊 月底前報名$500優惠

洛杉磯訊
富士山景觀特急列車。（業者提供）
富士山景觀特急列車。（業者提供）

勵馳旅遊「名人假期」目前力推2024日本經典8天遊，在2023年12月31日前預約報名者享有特別優惠，每人最高可節省500元。

日本是一個結合傳統和現代的國度，擁有古老神社和現代摩天大樓的對比，在千年歷史古都品味美食，像似時空的穿越；卻又徜徉在無限的浪漫。勵馳旅遊精心推出的八天七夜日本經典遊，行程覆蓋了東京、河口湖、京都、奈良和大阪等著名城市，每一站都將讓遊者體驗日本的獨特魅力，這不僅是一趟旅行，更是一次對日本文化探索的契機。

第一站到令人嚮往的魅力之都東京，皇居內苑的庭院樓閣，二重橋上的石橋，莊嚴的宮殿，以及平靜如鏡的護城河等，都是東京美麗的拍照地點。淺草地區的雷門和淺草寺、則散發著悠久的歷史和文化氣息。還會去銀座享用日本精緻懷石料理。

河口湖，是日本的浪漫小鎮，坐上富士山景觀特急列車 (見圖)，透過觀景窗飽覽富士山美景，沿途的西湖療癒之村根場、久保田一竹美術館；以及大石公園，感受日本濃厚的傳統風情。在湖邊酒店品味當地特色美食，享受浪漫夜晚。

去京都；這一擁有千年歷史的古都，走訪清水寺的高聳臺階、二條城的歷史建築、金閣寺的金碧輝煌，每一處都是日本歷史和文化的見證。搭乘嵯峨野浪漫列車穿越群山，領略四季的變幻，漫步錦市場品嘗當地美食，探訪伏見稻荷大社的千本鳥居，一一展現京都的獨特風情。

接下來，途徑美麗的歷史古城奈良，拜訪世界上最大的青銅佛像，貼近奈良公園內悠閒自在的馴鹿，接收奈良之靈。到了大阪又見現代與古老的融合，大阪城公園、道頓崛心齋橋的霓虹燈海，都是大阪最熱鬧的象徵。此行將安排品嘗神戶牛肉，體驗大阪的美食文化。

勵馳旅遊表示，「日本經典遊」在2024年2月到12月皆可出團。快把握今年年底之前報名享高達500元折扣的機會。「高貴不貴，名人品味」向為名人假期的標幟，致力提供細緻的服務、高級的品質和優惠的價格。查詢更多「名人假期」旅遊線路或預定行程可上網 www.PEONYTOURS.com ，或電詢 (800) 345-1688。

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