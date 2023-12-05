H Mart超市贈送2024年桌曆 限時限量兌換

H Mart將向全美忠實顧客免費提供2024精美桌曆，以迎接新年。(H Mart提供)

H Mart超市即日起開始一年一度的「會員桌曆兌換活動」，H Mart 將向全美忠實顧客免費提供2024精美桌曆（見圖），以迎接新年。

H Mart超市表示，新的一年即將到來，很多顧客期待H Mart印製的精美桌曆，請會員朋友把握時間，帶著會員卡到H Mart超市各分店兌換桌曆。H Mart 2024桌曆以嶄新設計，充滿新意精選H Mart年度兒童繪畫比賽佳作，製成精美桌曆，每個月份囊括了繪畫獎之優選作品，將孩童的藝術創作與月曆結合在一起，製成二0二四幸福桌曆，繽紛多彩的創作讓人百看不厭，也讓人感受到孩子們的喜悅及活力。

正如H Mart專注於高品質生活，把來自世界各地的美食，帶到美國與顧客分享幸福家庭生活。本年度全美地區桌曆兌換時間安排如下：加州 及亞利桑那州12月6日起；德州 12月8日起；夏威夷 12月9日起。H Mart超市會員憑會員卡至任何一家H Mart超市，即可兌換精美桌曆一本，數量有限，兌完為止。

H Mart每年都會與智慧卡會員共享日曆，以共同迎接新年的到來。 H Mart表示，智慧卡是真心實意地為會員著想的省錢計劃，1,000點($ 1 = 1點)即可兌換$10超市禮券。此外，還將為智慧卡會員提供參與各種會員活動和特價的機會。如果你還不是H Mart智慧卡會員，歡迎申請。智慧卡可在所有H Mart分店的客服部，免費註冊申請。

H Mart表示，陪伴社區40餘年，感謝大家一直以來的支持與愛護，他們並將繼續為每一位顧客提供優質的食品和生活所需，希望新一年每個人都健康快樂。如果想瞭解更多信息，可聯繫H Mart客服部，電話 877-427-7386。