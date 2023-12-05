健保轉換12/7截止 長青保險邱文齡免費解疑

長青保險 公司負責人邱文齡 ，擁有30多年健保 及醫療管理經驗，在波士頓取得碩士學位後移居LA，曾任職嘉惠爾醫院、Orlando 醫療集團，並擔任泰平醫療網市場推廣部主管20多年。

「長青保險」是一家耆英健保代理公司，是一群擁有醫療相關背景且具有熱忱、多年豐富經驗的保險經紀人團隊，該公司在鄰近城市的各不同餐廳，舉辦免費說明會，需要諮詢聯邦健保計劃或是獲取更多有關資訊者，或需要推薦加入適合你的保險者，都歡迎參加免費的單獨約談、小組約談，或團隊約談的健保說明會。長青都可以免費安排協助你慎選「 紅 藍(白)卡健保計劃」。

長青保險長期舉辦免費說明會的時間地點如下：星期一上午10:30，在City of Industry JJ Bakery & Café工業市小雅屋，地址是18558 Gale Ave., #168, City of Industry。星期二上午 10:00 ，在蒙特利公園市 的Mr. Baguette 餐廳，地址是400 S. Atlantic Blvd., Monterey Park；星期三下午3:00，在阿罕布拉市Marengo McDonald's 麥當勞，地址是1520 W. Valley Blvd,. Alhambra。星期四下午 4:00 ，在亞凱迪亞市嘉頓港式西餐Arcadia Garden Café，地址是850 S Baldwin Ave., Arcadia。星期五下午 3:00 ，在天普市小雅屋 Temple City JJ Bakery & Café，地址是5755 Rosemead Blvd, Temple City。以上說明會歡迎長者去電預約報名。

「長青保險」是一家耆英健保代理公司，是一群擁有醫療相關背景且具有熱忱、30年豐富經驗的保險經紀人團隊，長青保險除了協助長者慎選各種健保計劃， 該公司也代理多家優質健保計劃： HMO、 MAPD 、 PPO、 SUPPLEMENT 補充保險 、PDP 藥保。代理的公司包括安森藍十字 、 藍盾健保 、 中心健保、 聯合健保、 褔全健保 、 環球健保 、 惠安納健保 、 Aetna/ Silverscript 、 SCAN 、 Alignment 、LA Care 、Molina、Healthcare、Scan、 WellCare 。

需要諮詢有關聯邦健保計劃者，可電話聯絡1-888-801-1829 （週一至週五上午9九點至下午5點）。