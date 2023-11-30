【全民保險】12月8日兩場現場講座: 健保講座及公益講座

為期三個月的2024年個人健保 開放期已過去一個月，仍有許多民眾面對昂貴又難用的醫療保險 十分頭痛! 買了昂貴的保險卻總是約不到醫生! 看醫生、做體檢，到底要付多少錢?為什麼帳單總是一團亂? 為什麼我的保費 比別人貴這麼多? 「全民保險」應廣大客戶要求，將於12月8日早上10點在爾灣 辦公室再次舉辦『免費現場健保講座』，由超過10年豐富經驗的健保專家現場解析各類健保難題，務必把握機會。時間：12月8日早上 10:00 –11:30，地點：全民保險爾灣辦公室 980 Roosevelt #200A, Irvine CA 92620，電話報名：626-873-1618，線上報名：https://bit.ly/3MXYpsH。

全民保險攜手舞象基金會特邀台灣溝通對話大師—李崇建與甘耀明舉辦『免費現場公益演講』，透過『故事』、『敘事』的方式來融化你我內心那座不可撼動的『冰山』。每個人的生命故事，都是曾經經歷的人生與人際關係，塑造了我們的樣貌，影響著我們的生活。故事，對自己的過去、現在及未來，有些帶來正面的助力，有些卻是負面的影響。與朋友、親人、伴侶或小孩相處時常常感到十分無力，溝通困難。明明深愛對方，但彼此相處卻充滿敵意。『對話』不但是一種工具可以「助人」，也可以成為一把利刃「傷人」而不自知。良性的溝通可以化解誤會；惡性的溝通只會加深仇恨!【舞象基金會】持續的幫助華人透過對話的練習來與自我和解，看到自己深埋在內心的『冰山』，察覺自我的情緒，用好奇開啟對話並接納不完美的自己。歡迎參加現場講座學習如何將過去的經歷賦予不同的意義，進而實現改變，用正確的對話化解誤會，增加你與他人相處的和諧。時間：12月8日 下午19:30 – 21:30，地點：加州 州立大學 Fullerton 分校 Titan Student Union – 800 N.State College Blvd., Fullerton CA 92831，電話報名：626-873-1618，線上報名：：https://bit.ly/3R4wpVE

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