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聖迪馬斯全新豪宅社區 12/9活動歡迎參加

【聖迪馬斯訊】

位於聖迪馬斯的全新豪宅社區 Brasada Estates ，將於下星期六（12 月 9 日）下午3點30分開始舉辦節日家庭活動，至下午 6點30分，歡迎携家帶眷踴躍參加。這也是他們連續第三年為社區舉辦的免費活動。 

活動包括神奇的聖誕樹點亮儀式，與聖誕老人合影、節日工藝品和聖誕節頌歌等，提供熱可可、飲料、點心等，另有裝飾華麗節日氣氛滿滿的樣品房（見圖）。活動地址 1580 Brasada Lane, San Dimas, CA 91773。

Grandway集團住宅副總裁 Frederick Wang 表示，隨著節慶假日的來臨，很高興能夠裝飾 Brasada Estates 、並與社區一同共享歡樂的節日氣氛。

Brasada Estates坐落在San Dimas山麓和樹木繁茂的峽谷之上，宏偉壯觀的歐洲建築風格，一樓和兩層的住宅設計，提供四到六間臥室、四到六個半浴室、三車位車庫和 4,476 到 6,261呎的起居空間。 宏偉的門廳、大房間、和家庭辦公室，還有烹飪廚房，其中包括早餐區、步入式食品儲藏室、超大臺面等，根據不同計劃設計會有所不同。 有多個有頂棚露台的優雅室內外娛樂空間。 每棟房屋還提供私人豪華的樓下主人套房，帶休息區。還有半客製化選項，如第二個廚房、擴展的大房間、額外的臥室或書房、泳池浴缸和葡萄酒儲藏室。

買家可以選擇各種細節豐富的外觀，房主協會將提供社區維護以及帶門禁保安的警衛室。 住宅由建築師 Danielian Associates 設計；價格 200 萬美元起。

有關最新信息，可在 BrasadaEstates.com 上註冊興趣列表，可電 1-833-BRASADA 或發送電子郵件至 [email protected]。可與經紀人合作或聯絡銷售代表以了解更多詳情。

Grandway集團以其著名的精美住宅而聞名，住宅遍布南加州各地。 

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