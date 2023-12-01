我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FBI提醒：遇電信詐騙 48小時內報案7成機率可追回金錢

最新／停火協議到期 以軍宣布對哈瑪斯重新開戰

核桃谷養生村 本周六開放 歡迎銀髮族參觀

洛杉磯訊
幸福之星核桃谷養生村。(業者提供)
幸福之星核桃谷養生村。(業者提供)

座落在南加核桃市的「幸福之星核桃谷養生村Walnut Valley - A Senior Living Community」，將於明天星期六(12月2日) 下午1時至4時開放，歡迎參觀。現場備有精緻點心，可先去電626-605-2088預約 ，以免人多時需等候。地址19850 Colima Road, Walnut。

該養生村大約有一半住戶都是亞裔長者，在養生村裡，每個長者都擁有自己的獨立空間，還有一個特別的按鈕「項鍊」，如果有任何需要，只要按下按鈕，就會有工作人員上門。此外，養生村也會提供接送服務，長者們可以免費搭車出去逛街、吃飯等。

在美國「長者安養院」有好幾種類別，主要是安養院(nursing homes)、專業護理機構（skilled nursing facilities）和輔助生活公寓(assisted living facilities)，此外還有專為老年人打造的退休社區。

幸福之星核桃谷養生村為銀髮族打造一個舒適的度假村養生體驗，一站式無微不至照顧與服務，做到長輩開心，兒女放心。

他們有多種房型選擇、寬敞公共花園、無線網路及電視、獨立冷暖空調。在日常照護方面，他們有24小時緊急電話與呼叫鈴、一日三餐、每週一次房間清潔和洗衣、個別需求專業照護。在醫療協助方面，他們有專職護士每日值班、協助接洽醫生及醫療人員服務、醫療院所專車接送、以及處方藥配送。

他們是一家老年生活社區，為在日常生活中尋求更多支持和幫助的老年人提供輔助生活、記憶護理、和臨時護理服務。無論你是希望在生活中增加更多的社交互動，還是需要身體上的幫助，他們表示都將竭誠爲你服務。

老齡化過程是我們每個人一生中都必須面對的，而且因人而異。在這個過程中出現的挑戰往往是人們尋求輔助生活的主要原因。

在這個人生中非常不確定的時期，人們通常會尋求關懷、支持和理解。在核桃谷，他們採取積極主動和個性化的方式，來幫助住戶及其家人處理因應這些問題，讓他們無論現在還是將來都能安心。

核桃 亞裔 退休

上一則

遠紅外線足浴桶 12/9,10再在工業市舉辦試用

下一則

Olson Homes全新屋社區 位於哈岡及La Puente

延伸閱讀

舊金山等4縣 訂11月28日為家居護理服務提供者日

舊金山等4縣 訂11月28日為家居護理服務提供者日
殺豬盤「殺手鐧」 騙徒假裝同胞情、關愛心

殺豬盤「殺手鐧」 騙徒假裝同胞情、關愛心
感恩護理布碌崙設立社區福利站

感恩護理布碌崙設立社區福利站
護病比標準明年上路 地區醫院談不攏待協商

護病比標準明年上路 地區醫院談不攏待協商
求醫逾1小時 田納西州女囚獨自分娩 監獄照護無標準挨批

求醫逾1小時 田納西州女囚獨自分娩 監獄照護無標準挨批
深圳護士可以開藥啦 全國率先開放專科護士處方權

深圳護士可以開藥啦 全國率先開放專科護士處方權

熱門新聞

工業市好市多停車場發生搶劫案，華人女子受重傷就醫。（KTLA）

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

2023-11-27 19:43
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2023-11-23 01:18
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（讀者提供）

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

2023-11-25 01:20
劉女士在亞馬遜生鮮超市購買的食品。（受訪者提供）

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

2023-11-28 18:42
51歲的王兵（Bing Wang 音譯）身亡，48歲的王小梅（Xiaomei Wang，音譯）重傷截肢。（KTLA5）

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

2023-11-30 18:03
越來越多的德州人在加州定居，希望獲得更高的薪水待遇。（記者邵敏／攝影）

感覺有誤？其實越來越多德州人搬到加州定居

2023-11-27 14:45

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷
全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號

全球1000家最佳餐廳 第一名是這個紐約老字號
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床
紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷

紐約州駕駛未交視力證明 12/1起駕照恐被吊銷