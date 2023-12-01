核桃谷養生村 本周六開放 歡迎銀髮族參觀

幸福之星核桃谷養生村。(業者提供)

座落在南加核桃 市的「幸福之星核桃谷養生村Walnut Valley - A Senior Living Community」，將於明天星期六(12月2日) 下午1時至4時開放，歡迎參觀。現場備有精緻點心，可先去電626-605-2088預約 ，以免人多時需等候。地址19850 Colima Road, Walnut。

該養生村大約有一半住戶都是亞裔 長者，在養生村裡，每個長者都擁有自己的獨立空間，還有一個特別的按鈕「項鍊」，如果有任何需要，只要按下按鈕，就會有工作人員上門。此外，養生村也會提供接送服務，長者們可以免費搭車出去逛街、吃飯等。

在美國「長者安養院」有好幾種類別，主要是安養院(nursing homes)、專業護理機構（skilled nursing facilities）和輔助生活公寓(assisted living facilities)，此外還有專為老年人打造的退休 社區。

幸福之星核桃谷養生村為銀髮族打造一個舒適的度假村養生體驗，一站式無微不至照顧與服務，做到長輩開心，兒女放心。

他們有多種房型選擇、寬敞公共花園、無線網路及電視、獨立冷暖空調。在日常照護方面，他們有24小時緊急電話與呼叫鈴、一日三餐、每週一次房間清潔和洗衣、個別需求專業照護。在醫療協助方面，他們有專職護士每日值班、協助接洽醫生及醫療人員服務、醫療院所專車接送、以及處方藥配送。

他們是一家老年生活社區，為在日常生活中尋求更多支持和幫助的老年人提供輔助生活、記憶護理、和臨時護理服務。無論你是希望在生活中增加更多的社交互動，還是需要身體上的幫助，他們表示都將竭誠爲你服務。

老齡化過程是我們每個人一生中都必須面對的，而且因人而異。在這個過程中出現的挑戰往往是人們尋求輔助生活的主要原因。

在這個人生中非常不確定的時期，人們通常會尋求關懷、支持和理解。在核桃谷，他們採取積極主動和個性化的方式，來幫助住戶及其家人處理因應這些問題，讓他們無論現在還是將來都能安心。