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福全健保提醒 紅藍卡年度轉換期將於12/7截止

洛杉磯訊
福全健保在注重健康的同時更加注重個人需求，瞭解更多資訊可掃描二維碼。（福全健保提供）
福全健保在注重健康的同時更加注重個人需求，瞭解更多資訊可掃描二維碼。（福全健保提供）

福全健保提醒民眾，紅藍卡年度轉換期將於12月7日止，還在考慮到底哪個健保計畫最適合你，可以與福全健保（Clever Care Health Plan, Inc.）聯繫。電話1-833-388-2482 (TTY: 711)，星期一至星期五上午8時至晚上8時，星期六上午8時至下午3時 （10/15~12/7）。

福全健保的聯邦醫療保險優勢計畫結合了中西醫的優勢，囊括針灸，中草藥甚至健康食品津貼等福利，滿足健康生活需求。每年高達1200元健康食品津貼， 高達2400元 PPO牙醫給付 (包含植牙)， 高達2500元針灸給付，高達1100元中草藥+OTC+健身津貼，和0元月費。東方智慧在健康護理中發揮的重要作用。

除了12月2日的會員答謝會外，福全健保12月7日前還舉辦以下的免費座談會：12月2日上午10時至11時在蒙市海寶潮粵酒家 (404 S. Atlantic Blvd., # A, Monterey Park) ，5 日上午10時30分至11時30分在核桃市慈濟書店 (1920 Brea Canyon Cutoff Rd. Walnut)，5 日下午2時至3時在蒙市福全健保社區中心 (117 W. Garvey Ave., #C, Monterey Park)，6日上午10時至11時亦在蒙市福全健保社區中心，6日上午10時至11時在蒙市金都凱旋皇宮 (755 W. Garvey Ave., Monterey Park)，6日上午11時至中午12時在羅蘭岡半島海鮮酒家 (1330 Fullerton Rd., FL2, Rowland Heights)，7日上午10時至11時在羅蘭岡Denny's (1425 S. Nogales St., Rowland Heights) 。

福全健保總部位於加州 Huntington Beach，是一項聯邦醫療保險優勢 (Medicare Advantage) 計劃，提供優質、實惠、注重全面健康的 Medicare 計劃。該公司以透過尊重和提升其服務社區的文化價值觀，來消除醫療保健障礙而感到自豪。福全健保計劃以全面健康為中心，將東方醫學的預防性治療療法、與西方醫學的創新對抗療法相結合。福全健保在注重健康的同時更加注重個人需求。瞭解更多資訊可上網zh.CleverCareHealthPlan.com或掃描二維碼（見圖）。

福全健保為會員提供多樣化的醫院、具文化敏感度的雙語醫生、經紀人和會員倡導者。從預約醫生就診到訂購草藥營養補充品，他們的會員在其整個醫療保健過程中都能享有他們的服務。在福全健保，他們提供具有文化敏感性的聯邦醫療保險選項，以消除障礙並尊重和呈現他們所服務社群的文化價值。獨特均衡的保健方式，是專為協助實現身心健康而設計。

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