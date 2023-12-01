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Olson Homes全新屋社區 位於哈岡及La Puente

洛杉磯訊

Olson Homes推出La Puente和Hacienda Heights兩處最新住宅項目，歡迎洽詢、參觀。

在La Puente的Estrella Walk社區，你可以找到全新聯排別墅，每戶均備有太陽能、步入式衣櫃和現代廚房，2-3臥室，2.5至3.5浴室，1209至1683呎，50萬元起售，最低利率5.95%起。更多信息可瀏覽EstrellaWalk.com，或去電562-370-9510，或通過電郵聯繫[email protected]

另一社區為Hacienda Heights的Village Walk社區，此社區以彈性設計著稱，適應現代多代人生活。這裡的住宅空間融合現代舒適和生態效能，某些計劃並提供私人後院或露台甲板。提供3-4臥房，2-2.5浴室，1650-1804呎，2車位並列連接車庫，價格80萬元起。Village Walk社區靠近605和60號高速公路。更多信息可瀏覽VillageWalkHome.com，或去電562-370-9513，或通過電郵聯繫[email protected]

Olson Homes自1988年以來，通過重新開發未充分利用的土地，建造節能住宅，解決城市住房短缺問題。強調與社區共同發展，並在與超過100個加州城市和社區的合作，維護現有基礎設施，並降低對環境的影響。

Hacienda 加州 利率

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