國際智慧醫療學術交流會在美國凱帝集團成功舉辦

11月24日來自世界各地的數十名智慧醫療專家、醫療機構代表在洛杉磯美國凱帝醫療集團成功舉辦了遠距醫療監控學術交流活動。 智慧醫療大會是由西方醫科大學、USC南加大 、美國最大癌症中心City of Hope；美國醫療健康協會、加州 醫生協會等組織主辦，其中遠距醫療監控分會由凱帝醫療集團承辦。本次交流活動，匯集了來自世界各地，包括以色列 、丹麥、韓國、英國、美國本地的大學、研究機構、醫院的頂尖專家。

凱帝集團董事長Swendy Shi向專家介紹集團在整個智慧醫療方面的發展方向，以及集團旗下凱帝醫療的遠距醫療監控系統，並對整個系統進行了展示，還向西方醫科大捐款2.5萬美元，用於支持西方醫科大在遠距醫療方面的科學研究。西方大學也表示：願意將其研究成果由凱帝集團轉化。會中來自以色列的專家也介紹了他們研發的在智慧醫療方面的新的智慧設備、解決方案，看到集團在遠距醫療方面取得成績、紮實的作風，表示願意加強今後的合作和交流。

西方大學教授Lyon Lee，波莫納西部健康科學大學藥學博士Moses SS Chow，加州中醫針灸協會會長Lorina Liang，美國遠距醫療專家Henry Yoo，加州中醫針灸協會副會長Herbert Ho，凱帝集團董事長Swendy Shi

美國全科醫生鍾國權醫師，從醫40多年是醫學 領域的傑出代表，經常應邀參加媒體訪談，擁有自己的醫療診所。他認為全球人口正步入老齡化階段，世界上幾乎每個國家的老齡人口數量和比例正在增加日益嚴重，許多國家將可能面臨與公共保健體系、退休金 和社會保障的問題，凱帝集團將老人的日常護理通過大數據、人工智慧、遠距醫療監控系統與家庭醫師連網，即時監控診斷，為病患提供了更精準、更便利的醫療服務。

Swendy Shi 與鍾國權醫師

凱帝投資控股集團董事長Swendy Shi表示，集團將不斷思考與探索「數位化賦能健康管理 」，打造「 管理式醫療+家庭醫生會員制+O2O醫療健康服務」的獨特商業模式，為用戶提供「省心、省時、省錢」的一站式醫療健康服務。 在戰略佈局中，家庭醫生這一重要角色串聯起凱帝健康的「到線、到店、到家」服務網絡，在遠距醫療、慢性病管理場景中，更好地滿足用戶多樣化的需求，讓更多患者受益。

向西方醫科大捐款2.5萬美元

接下來凱帝醫療將持續發力大數據、AI、5G、雲端運算、邊緣運算等尖端技術，傳遞科技溫度，與各界深入合作，為遠距醫療及慢病管理事業的發展做出更多努力和貢獻。