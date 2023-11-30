昌興珠寶 伯爵鏤空腕錶 傳統與創新融合

伯爵鏤空腕錶。(昌興珠寶提供)

伯爵 ( PIAGET ) 代表著一種風格，成立於1874年，為享譽全球的高級珠寶和腕錶品牌。伯爵 PIAGET Polo G0A45004 自動上鏈精鋼鏤空腕錶，結合了傳統工藝和創新設計，呈現出極致的時尚 和功能性。

代理伯爵腕錶多年的昌興珠寶指出，這款直徑42毫米精美的腕錶以其獨特的鏤空設計而聞名， PIAGET Polo G0A45004 採用優質精鋼製造，錶面上巧妙鏤空的花紋和細節展現了匠心獨運的藝術。不僅如此，這款腕錶還配備了高性能的自動上鏈機械機芯，確保了準確的時間顯示和持久的穩定性。

PIAGET Polo腕錶採1200S超薄鏤空機芯，富有動感的精鋼錶殼，為經典設計增添時尚氣 息。藍色機芯由鑲貼時標分割，清晰展示小時、分鐘和秒鐘。透過藍寶石水晶錶背盡覽細膩精緻的機芯，佩戴者可隨時觀賞機芯的運作。

此多功能的時尚腕錶充滿活力，提供兩種可替換錶帶選擇，能輕易替換。經拋光和緞面打磨處理的精鋼錶鏈，塑造運動形象；精緻的皮革錶帶，是超薄設計錶殼的優雅伴侶。伯爵鏤空腕錶不僅是一款優雅的配飾，亦代表了奢華和優雅，受世界各地精品愛好者的喜愛。

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