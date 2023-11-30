2024年加州全保平均保費漲 可多比價

2024健康保險 開放投保期正進行中，華興保險表示，不管是使用加州 全保的個人或家庭，現在都應抓緊時間瞭解明年健保 福利，選擇適合自已的計劃。

華興保險表示，65歲以下的個人或家庭初次投保、或希望調整2024年健保計劃的福利，務必在2023年11月1日至2024年1月31日期間完成申請。明年加州全保平均保費漲幅為9.6%；其中藍盾（Blue Shield）公司大漲15%。民眾收到續保信件可聯絡保險經紀人重新比價，轉換到福利相似、價格較好的其他保險計劃。名下有公司的高收入民衆，也不妨嘗試公司團體健保，很有可能獲得比全額自付個人健保更划算的價格。

華興表示，儘管漲價明顯，政府提供8,250萬元補助加持，大部分加州全保的用戶，實際支付的保費不會有明顯增加。根據數據統計，約20%的加州全保用戶可享0保費的健保計劃，相當於每五人中就有一位。另外，用戶在辦理明年健保申請時須簽署同意書，授權加州全保在接下來的五年內察看收入信息，作為保費補助的參考依據。

華興保險提醒民眾2024年如未買健康保險，在報稅時將面臨相應罰款，最低$850/成人、$425/小孩，最高2-2.5%家庭年收入，上不封頂。而購買有補助的加州全保可能更為便宜，還有保險保障，切勿因小失大。有關詳情可洽華興保險626-333-1111。