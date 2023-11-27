創享家集團攜手赫拉含青 共築感恩之夜

頒發特別證書

在2023年11月24日感恩節這個特別的日子，美國創享家集團舉辦了一場令人難忘的晚會活動，與著名歌手赫拉含青合作，為觀眾帶來了一場充滿感恩之情和追求卓越的夜晚

這場活動也盛情邀請到了南加州華人 社團聯合會榮譽主席張素久女士，南加 州華人社團聯合會主席陳慧碧女士，美國南加州華人社團大聯盟執行主席孫英麗女士，亞凱迪亞市議員王愛琳女士，橙縣 華人商會基金會會長、中美會計師協會理事長Mary Lin女士等當地知名領導人蒞臨現場發表感言，並為創享家和赫拉含青對於華人社區多年來的支持表示感謝並頒發特別證書。

晚宴開始，美國創享家集團的創辦人Tiffany Xu女士發表了感恩演講。她對在場的所有人表達了她的感謝之情，並表示：「人生的磁場很重要，你感恩，就會順利，你付出，才能得到，你有愛心，就會有人愛世間的美好，起源於一顆善良感恩的心！”

感恩之夜盛大活動邀請到著名歌星赫拉含青獻上精彩的歌唱表演。 赫拉含青是中國神曲《我EMO了》的原唱之王，也是《中國好聲音》賽區評審。 赫拉含青，又名含青，青年作家，歌手，出生於四川成都。 代表作品：《人生路漫漫》、《佛緣花香》《彈吉他的小女孩》《掃開一片灰藍蝶記》。 2016年6月15日發行EP《鋼琴師》，2023年10月發行歌曲《貝如塔》。含青在10歲便師從馬來西亞華僑歌星櫻花跟隨其學習，更在期間學會了10多種戲曲表演。不到20歲的含青又前往新加坡，並在新馬兩地演唱，經典演繹華語國語時期的老歌，透過登台表演含青能輕鬆的用英語、日語、中文在一首歌中隨意轉換，其表演風格深受國內及國外華僑群體歡迎。

晚會中，含青用充滿熱情的歌喉，把大家都帶進了一個充滿感情、充滿記憶的世界。 其代表作《人生路漫漫》《郊道》等，更是在當晚激起了聽眾的共鳴。除精彩歌唱表演外，還有鋼琴獨唱曲，合唱，舞蹈等多場精彩演出及抽獎環節，讓與會賓客在歡笑中度過了一個美好的夜晚，更讓大家以感恩的心情迎接新的一年 。

《人生路漫漫》

《重逢》

含青與南加州華人社團聯合會主席陳慧碧女士

含青與現場觀眾互動

除了精彩節目，晚會現場還表彰了表現優秀的專業經紀人，並上台和總裁一起合影留念。 創享家集團的優秀經紀人還登台合唱兩首歌曲，在感恩節晚會舞台上展現自己的風采。

晚會在高級飯店半島海鮮酒家舉行，精心準備的美食、美麗豪華的場地，為整個活動增色頗多。 參加宴會的賓客不僅品嚐到豐盛的晚餐，也能感受到濃厚的藝術氣息。

美國創享家集團是實力雄厚的美國新一代華人保險 理財集團。

集團擁有自有物業超過四萬尺，代理全美100多種專業保險理財產品，擁有超過7000名獨立經紀人，還有眾多專業人士如律師、會計師、精算師等共同合作，為客戶提供最高效丶 最精確的高端服務。 如：高端保險、高端遺產傳承規劃、退休省稅規劃、教育 基金、生前福利、長期看護，還有教育、移民、房產、貸款等等。

同時，集團以幫助每個人取得事業成功為目標，提供最系統化培訓和實踐機會，為全美對金融保險事業有熱情的伙伴，提供獨一無二的才華施展和事業提昇機會。

感恩之夜活動不僅是集團對過去輝煌成績的回顧，更是展望了未來的發展與創新，傳遞了一份正能量，美好的願景。我們相信只有不斷改進，不斷創新，才能與公司，經紀人，客戶共同創造更好的未來。