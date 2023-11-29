林大衛保險談 汽車房屋保險/耆英健保

近幾個月來，很多保險 公司離開加州，留下的公司保費 也有顯著的上漲。有些民眾汽車保險到期忘記付款，保險被取消，造成民眾擔心自己買不到保險。

雖然保險公司紛紛出走，林大衛保險表示，他們6家分公司，服務華人民眾30年，經驗豐富，擁有幾十家保險公司的代理權，可以在如今的保險困境中為民眾提供價格合理的汽車、房屋、商業和健康保險。

另耆英健保 （紅藍卡）開放期至12月7日，有需要的民眾，該公司提供一對一的服務，會根據自身藥物情況，醫師醫院的選擇和自身財務狀況，幫大家選到合適的保險。林大衛保險表示，今年保險公司會有包含藥物保險的耆英健保MAPD「零保費PPO」特別計劃。該公司的經紀不論是售前還是售後都會一對一聯繫，不會出現買保險後找不到原經紀的情況。

負責人林大衛建議，將汽車和房屋合保，可以拿到超過30%的折扣。如有Costco，Sam’s Club，AAA會員或工程師執照，保險公司還可提供折扣。如3年都沒有車禍罰單，也可以拿到折扣。如不幸拿到了罰單罰點，一定要及時上課銷點。

林大衛保險也會為他們的客人提供交通學校的報銷服務。如果開Uber或Lyft，一定要通知你的保險經紀，保險公司可為Uber，Lyft用途提供保障，但一定要讓經紀通知保險公司。千萬不要用私家車做商業用途運送貨物，送餐或付費接送，這種用途發生車禍保險公司不會理賠。

房屋保險可通過提高自付額來降低保費，但不要降低重建費用和責任險的保額，以免發生意外時不夠賠，影響自身財務。如果是租房子居住，也可以通過購買租客險和汽車保險來得到折扣，租客險也會保護個人財產和責任險的理賠。

林大衛保險電話1-800-778-8588，微信號topcoinsurance，電郵[email protected]。北嶺電話 818-734-1988，阿市電話 626-288-9808，亞凱迪亞電話 626-371-0388，爾灣電話949-593-0888，鑽石巴電話 909-860-7770，哈岡電話626-667-2000。網址www.topcoinsurance.com。