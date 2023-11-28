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12/2 福全健保與醫療保健供應商 會員答謝活動

洛杉磯訊
11/4舉辦的會員答謝活動。(福全健保提供)
11/4舉辦的會員答謝活動。(福全健保提供)

福全健保Clever Care Health Plan Inc. (Clever Care)，作為一家領先的聯邦醫療保險優勢(Medicare Advantage)計劃，宣布與當地社區非營利組織、醫療供應商和健保服務提供方，合作舉辦多場會員答謝活動。該系列活動旨在向福全健保會員表達謝意，同時促進多個少數族裔社區的全面健康和福祉。

福全健保邀請華裔會員及其家人朋友，預約參加12月2日（星期六）將舉行的「華裔會員答謝活動」，時間是上午 9時30分至中午12 時，地點在世界日報4樓展廳1588 Corporate Center Dr.,4th FL, Monterey Park。

更多資訊或報名參加可去電聯絡福全健保會員服務部 (833) 808-8153 (國語) ，或 (833) 808-8161 (粵語) (TTY：711）。 

「我們知道，對許多人來說，做出醫療保健或聯邦醫療保險 (Medicare) 決策可能具有一定的挑戰性，尤其是對英語非母語的人群」，福全健保首席增長官李小珍 (Martina Lee)表示：「我們的會員答謝活動旨在為長者創造一個輕鬆且開放的環境，讓他們從值得信賴的當地醫療機構和從業人員那裡，獲得有價值且資訊豐富的醫療服務」。每場活動都以不同族裔的語言進行，以滿足公司多元族裔會員的不同需求。

福全健保的每場會員答謝活動，都為會員們提供了一個互動平台；活動包括抽獎、領取贈品和小吃、瑜伽、呼吸課程、以及瀏覽當地醫療保健供應商和提供者攤位。與會者還可以參加現場健康檢查，例如牙科檢查、眼科檢查、骨密度測試、以及流感和 COVID-19 疫苗接種，具體檢查內容將因活動而異。

此外，與會者還可瞭解福全健保的2024年計劃和補充福利承保範圍，以及福全健保的會員激勵和獎勵計劃。福全健保將幫助會員最大程度地享用他們的福利，並提供他們應得的醫療保健所需的知識和資源。幫助會員全面瞭解相關信息並做出明智的醫療保健選擇。

Clever Care Health Plan, Inc. 總部位於加州 Huntington Beach，是一項聯邦醫療保險優勢 (Medicare Advantage) 計劃，提供優質、實惠、注重全面健康的 Medicare 計劃。該公司以透過尊重和提升其服務社區的文化價值觀，來消除醫療保健障礙而感到自豪。福全健保計劃以全面健康為中心，將東方醫學的預防性治療療法、與西方醫學的創新對抗療法相結合。福全健保在注重健康的同時更加注重個人需求。瞭解更多資訊可上網zh.CleverCareHealthPlan.com。

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