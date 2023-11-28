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美思網絡安防監控科技 保障人身/財產安全

洛杉磯訊
美思的專業技師上門安裝監控系統。(美思網絡安防科技公司提供)
美思的專業技師上門安裝監控系統。(美思網絡安防科技公司提供)

美思網絡安防科技公司(Amaze Technology Inc)，是為民眾保駕護航的安防監控與電腦網絡專家，安裝智能高清攝像頭監控系統，阻嚇犯罪份子，也能保障家人的人身和財產安全。

該監控系統公司表示，安裝智能高清攝像頭，全天24小時不間斷視頻錄像，對圖謀犯案的犯罪份子，第一時間起到震懾阻止作用，視頻錄像可以回看及留作證據。由於經濟下行，犯罪率也隨之大增，每天新聞中華人聚居地偷搶案層出不窮，也不斷出現入室劫案。該監控系統公司推薦安裝全新多功能主動防範式高清攝像頭，擁有主動阻嚇功能。

美思公司表示，為了你和家人的人身及財產安全，安裝先進而主動阻嚇式安防監控系統，是家居或公司必需要的設備。他們公司使用2K和400萬像素高清網絡攝像頭，人臉檢測警鈴報警，夜間報警可加上燈光效果，第一時間阻嚇圖謀不軌者的闖入。雙向語音對講，可即時語音警告非法入侵者，鏡頭可雙向旋轉，360度全方位監控。通過手機App和互聯網，無論身處何地，隨時查看當前實況或之前的錄像。

該監控系統公司安裝的專業智能高清攝像頭監控系統，商業及家庭WIFI信號增強及全屋覆蓋等，美思的專業技師上門安裝(見圖)，質保兩年，終身技術支援，服務範圍包含住宅、店鋪、倉庫、工廠，辦公室等。有著多年豐富的經驗，可以為大家提供不同要求、不同價位的多種安全防護方案。該公司表示，從最簡單的一個攝像頭，到集成化的幾十個攝像頭的全系列監控系統，他們都會認真勘察、認真設計、認真安裝、認真服務，盡可能地節省客人寶貴的時間與金錢。

有關安裝智能高清攝像頭監控系統的問題，可去電909-997-0840洽David任，查詢詳情。

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